CANLI BORSA | Borsa İstanbul 30 Aralık 2025 Salı: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 30 Aralık 2025 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 11.172,63 puandan başladı. İşte 30 Aralık 2025 Salı canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 30 Aralık 2025 Salı: İşte BIST 100 endeksi
Ezgi Sivritepe

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 azalışla 11.150,90 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 30 Aralık 2025 Salı borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,72 puan ve yüzde 0,19 artışla 11.172,63 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,96 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TERA
157.5
2.581.390.350,00
% -9.95
10:22
TEHOL
39.2
2.089.328.828,08
% 0.87
10:22
PEKGY
15.07
908.981.437,65
% 0.47
10:22
THYAO
266.5
862.529.446,00
% 0.76
10:22
ALTINS1
96.3
827.006.179,30
% 2.07
10:22

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki düşüş ve jeopolitik gerilimlerin tekrar artmasıyla karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Fed FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın ise direnç, 11.050 ve 10.950 puanın destek, konumunda olduğunu ifade etti.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse hisse borsa
En Çok Aranan Haberler

