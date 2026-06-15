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CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 15 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa 15 Haziran 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,02 yükselişle 14.359,48 puandan başladı. İşte 15 Haziran 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 15 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 13.938,48 puandan tamamlamıştı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 15 Haziran 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI 15 HAZİRAN 2026

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 420,99 puan ve yüzde 3,02 artışla 14.359,48 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 6,41, holding endeksi yüzde 3,11 değer kazandı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 15 Haziran 2026 BIST 100 2

Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 15 Haziran 2026 BIST 100 3

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanmasıyla haftaya ralli havasında başladı.

ABD/İsrail-İran Savaşına ve teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler küresel piyasaların odağında olmayı sürdürüyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını belirtti.

ABD ve İran arasında varılan barış anlaşmasının küresel enflasyon baskılarını hafifleteceği ve yüksek faiz oranlarına duyulan ihtiyacı azaltacağına yönelik öngörüler, küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Söz konusu gelişmenin bu hafta faiz kararlarını açıklayacak merkez bankaları için bir rahatlama sağlaması beklenirken, enerji fiyatlarından kaynaklı enflasyonist baskılara dair endişelerin hafifleyebileceği ve bunun da para politikalarını sıkılaştırma konusundaki baskıyı bir nebze olsun hafifletebileceği tahmin ediliyor.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 15 Haziran 2026 BIST 100 4

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
327.5
5.914.602.434,00
% 6.42
10:34
ASTOR
265.75
2.897.052.015,75
% 0.09
10:34
AKBNK
76.45
2.851.206.402,35
% 5.3
10:34
ASELS
377.75
2.338.070.739,75
% 1.75
10:34
SASA
2.68
2.140.386.841,93
% 3.08
10:34
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