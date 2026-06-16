FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 16 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa 16 Haziran 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 14.482,86 puandan başladı. İşte 16 Haziran 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 16 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,64 değer kazanarak 14.446,42 puandan tamamlamıştı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 16 Haziran 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 36,44 puan ve yüzde 0,25 artışla 14.482,86 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 16 Haziran 2026 BIST 100 2

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,47 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 0,79 ile bilişim oldu.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 16 Haziran 2026 BIST 100 3

Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler küresel piyasalarda fiyatlamaların üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dün üst düzey ABD'li bir yetkili, İran'la mutabakat zaptının ABD adına Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından, İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından imzalandığını açıkladı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 16 Haziran 2026 BIST 100 4

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanması ve taraflar arasında mutabakat zaptının imzalanmasıyla küresel piyasalarda dün ralli havası görülürken anlaşmanın detaylarının net olmaması nedeniyle yeni günde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişe yeniden başlanmasına ilişkin güven ortamının tesis edilmesinin haftalar sürebileceğine yönelik tahminler, piyasalarda temkinli görünümün sürmesine neden oluyor.

Anlaşma, piyasalarda ilk etapta rahatlama yaratsa da bu durumun ABD ile İsrail'i karşı karşıya getirebileceğine yönelik haber akışı sürecin ne kadar kırılgan bir zeminde ilerlediğini ortaya koyuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'
56 yıl önce inşa edildi! İşte Türkiye'nin sıra dışı yeri...56 yıl önce inşa edildi! İşte Türkiye'nin sıra dışı yeri...

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
301
6.794.442.886,50
% 4.88
10:53
THYAO
325.75
5.453.983.198,25
% 0
10:53
SASA
2.72
2.718.804.035,93
% 1.12
10:53
ASELS
379.25
2.187.811.186,50
% 0.93
10:53
AKBNK
77.15
2.153.240.802,75
% 0.52
10:53
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri canlı borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.