Etiketlerde fiyat farkı dikkat çeken boyutta: 'Rafta bırakmalı' uyarısı

Aynı şehirde ve hatta aynı semtte bulunan marketler arasında fiyat farkları ciddi boyutlara geldi. Maliyetler etiketlerdeki yüzde 20-30'luk farkı açıklayabilirken yüzde 100'lük uçurumlar ise akıllarda soru işareti yaratıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; fiyat uçurumunun örneklerinden bir tanesi Ankara'da oldu. Beytepe bölgesindeki bir markette pembe domatesin kilosunun 99,95 TL, soğanın kilosunun 69,95 TL, patatesin kilosunun 49,95 TL'den satıldığı, buna karşılık aynı şehirdeki bir başka bölgedeki markette pembe domatesin 49,99 TL, soğanın 45,99 TL, patatesin de 35,99 TL'den alıcı bulduğu aktarıldı.

Meyve ve sebzedeki fiyat uçurumununun 'nakliye, hal masrafı ve fire' gibi gerekçelerle savunulmaya çalışıldığı, buna karşılık kapalı ambalajlı sanayi ürünlerindeki etiketlerde de fırsatçılığın gözler önüne serildiği belirtildi. Aynı marka ve gramaja sahip ürünlerde zincir marketler arasındaki fiyat farkının akılalmaz boyutlarda olduğu kaydedildi.

ETİKETLER ARASI FİYAT FARKLARI

Örneğin, 2 litre ayçiçek yağının aynı markada en düşük raf fiyatı 209,99 TL iken bir başka zincir markette 300 TL'ye satıldığı, 830 gram domates salçasının bir zincir markette 49,50 TL iken diğerinde 79,90 TL olduğu ve etiketler arasındaki farkın 30,40 TL ile yaklaşık yüzde 60 uçuruma denk geldiği aktarıldı. 1 kg baldo pirincin en uygun reyonda 95 TL'den satıldığı ancak başka bir markette 118,99 TL'ye çıktığı, 2 kg unun 69,90 TL ile 89,50 TL arasında değişen etiketlere sahip olduğu, 500 gram makarnanın ise en ucuz markette 26 TL satılırken bir başkasında 33,50 TL'ye tüketiciye sunulduğu kaydedildi.

"EN BÜYÜK ETKEN KİRA"

Aynı şehirde hatta aynı sokakta hizmet veren marketler arasında fabrikadan standart çıkan bir ürünün fiyatının neden bu kadar değiştiği merak ediliyor. Bir zincir marketin şube müdürünün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Vatandaş haklı olarak sadece ürünün barkoduna ve raftaki fiyata bakıyor. Ancak o ürünün o rafa gelmesi ve o mağazanın açık kalması için gereken operasyonel maliyetler mağazadan mağazaya çok değişiyor. En büyük etken kira. Lüks bir semtteki mağazamızın metrekaresine ödediğimiz kira ile daha alt gelir grubuna hitap eden bir semtteki kiramız arasında uçurum var. Ayrıca mağaza konseptleri farklı. Bazı şubelerde daha fazla personel çalıştırıyor, dekorasyona ve soğutma sistemlerine daha çok elektrik harcıyoruz. Bir diğer konu da satın alma gücü ve müşteri profili. Üst gelir grubunun yaşadığı bir bölgede fiyat esnekliği düşüktür; müşteri 5-10 liralık farkı aramaz, konfora bakar. Ticari bir işletme olarak sabit giderlerin yüksek olduğu yerlerde kâr marjını da mecburen yukarı çekiyoruz. Bazen de rakip market sırf müşteri çekmek için o ürünü geliş fiyatının altına, zararına kampanyaya sokuyor; o zaman aradaki makas iyice açılmış gibi görünüyor"

VATANDAŞ NELER YAPABİLİR?

Ticaret Bakanlığının devreye aldığı uygulamalarla, fırsatçılığa anında müdahale etmenin mümkün olduğu belirtilirken Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen ‘Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi’ uygulaması aracılığıyla tüketicilerin rafta gördükleri fahiş ya da şüpheli fiyatın 5 adede kadar fotoğrafını çekip kanıt olarak sisteme yükleyebildiği, şikayet edilen işletmenin tam adresinin uygulamadaki konum ekleme özelliği sayesinde anında sisteme düştüğü vurgulanırken bunun yanı sıra ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak da fahiş fiyat bildiriminin iletilebildiği kaydedildi.

"ARADAKİ MAKASI FARK ETTİĞİ AN O ÜRÜNÜ RAFTA BIRAKMALI"

Öte yandan fiyat farklılıklarına karşı en büyük gücün vatandaşın elinde olduğuna dikkat çeken tüketici dernekleri temsilcilerinin fahiş fiyatlara karşı şu çağrıyı yaptığı aktarıldı:

"Vatandaşımız enflasyon psikolojisine kapılıp ‘nasıl olsa her şeyin fiyatı arttı’ diyerek fahiş etiketleri kesinlikle normalleştirmemeli. Serbest piyasa, sınırsız fırsatçılık demek değildir. Tüketici, alışveriş yaparken fiyat araştırması yapmalı ve aradaki makası fark ettiği an o ürünü rafta bırakmalıdır. Bir işletmeye verilecek en ağır yaptırım, o mağazadan alışverişi kesmektir. Satın alma gücümüzü kullanarak göstereceğimiz bu tepki, kesilen idari para cezalarından çok daha hızlı ve caydırıcı bir sonuç verecektir"