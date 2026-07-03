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CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 3 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa 3 Temmuz 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 artışla 14.511,73 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 3 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kazanarak 14.455,03 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 56,70 puan ve yüzde 0,39 artışla 14.511,73 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 0,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 3 Temmuz 2026 BIST 100 1

Küresel piyasalarda ABD'de beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz artırımına gitme olasılığını düşürmesiyle iyimser bir seyir öne çıkarken, teknoloji hisselerindeki satışlar risk iştahını sınırlıyor.

İstihdam raporu açıklanmadan önce Fed’in ekim ayında faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyordu. Rapor açıklandıktan sonra Bankanın ekimde faiz artırım olasılığı yüzde 82 olarak fiyatlanıyor.

Fed’in eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimali de yüzde 67’den yüzde 63'e geriledi.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 3 Temmuz 2026 BIST 100 2

Beklentinin altında kalan veri, Fed'in önümüzdeki dönemde faiz patikasında daha esnek hareket edebileceğine yönelik fiyatlamaları desteklerken, yatırımcıların faiz artırımı beklentilerini düşürmesine yol açtı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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YKBNK
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% -4.05
10:31
ASELS
393.25
3.634.562.940,50
% 2.21
10:34
ISCTR
14.4
2.680.906.316,49
% -2.83
10:34
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