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CANLI BORSA EKRANI | Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti (6 Ağustos 2025 Çarşamba)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Borsa İstanbul'da bist 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti. İşte borsa hisseleri ve canlı borsa ekranı...

CANLI BORSA EKRANI | Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti (6 Ağustos 2025 Çarşamba)

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri merakla takip edilirken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,45 puan azalışla yatay bir seyir izleyerek 10.849,51 puana geriledi. İşte hisse senedi olanlar için son durum...

CANLI BORSA EKRANI | Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti (6 Ağustos 2025 Çarşamba) 1

Toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,26 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,27 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

CANLI BORSA EKRANI | Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti (6 Ağustos 2025 Çarşamba) 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
309.5
19.462.102.980,75
% 4.74
16:32
ASELS
182.9
5.596.761.577,10
% -1.19
16:32
PGSUS
258
5.243.955.182,25
% 2.08
16:32
ISCTR
15.09
4.819.710.371,43
% -1.44
16:32
VSNMD
550
4.344.684.016,50
% -9.61
16:32

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarife sinyali vermesiyle karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yatay bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında açıklanacak bilançoların ve ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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