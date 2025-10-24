CHP'nin kurultay davası reddedildi! Borsa'dan ilk tepki geldi: Yüzde 5'i aştı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,25 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.584,59 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,50 yükseldi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın konusuz kalmasını gerekçe göstererek, CHP’nin 38. Olağan ve 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davanın reddine karar verdi. Kararın ardından Borsa İstanbul 100 endeksinde yükseliş yüzde 5’e ulaşırken, bankacılık endeksindeki günlük artış yüzde 8’in üzerine çıktı.

BORSA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Açılışın ardından gelen alımlar ve CHP'nin kurultay davasına ilişkin red kararı alımları artırdı. BİST yüzde 5 oranında yükselişle 11 bin 123 puandan işlem görüyor. Türkiye'nin risk priminde de belirgin düşüş gözlendi.

Bankacılık endeksi yükselişe destek verdi. Dolar 41.9866 lira, euro 48,7966 liradan işlem görüyor.