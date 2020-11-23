CRFSA'da rüçhan alımı... Faiz artırımı sonrası borsa... 23 Kasım 2020 Pazartesi KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

Merkez Bankası faiz artırınca piyasalarda ne olur... Uzmandan faiz artarsa dolar ve altın fiyatları yükselir mi düşer mi açıklaması!

Almanya'dan gelen aşı haberi piyasaları etkilemişti. Rusya'da yüzde 92 oranında etkileyen koronavirüs açıklaması yaptı. Merkez Bankası faiz kararı borsada etkili olacak mı? 3 Kasım itibari ile ABD Başkanlık Seçim yarışı küresel piyasalarda etkili olurken, Borsa İstanbul'da Joe Biden'ın başkanlığı nasıl karşılacak araştırılıyor. ABD başkanlık yarışı net sonuçlara ulaşmasa Demokratçilerin adayı yarışı Joe Biden önde götürüyor. Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 23 Kasım 2020 Pazartesi son eklenen KAP haberleri..

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, 150 milyon liralık mevcut sermayesini bedelli 37.5 milyon lira artışla 187.5 milyon liraya artıracak olan Kervan Gıda'da mevcut pay satışı şeklinde 12 milyon nominal hisse halka arz edilecek.

Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini yukarıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

2021'DE BORSADA EN ÇOK HANGİ HİSSE KAZANDIRACAK?

Koronavirüs aşısının bulunmasından borsa nasıl etkilenir büyük küçük yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz hafta Almanya'dan gelen ve yüzde 90 etkili olan aşı haberi (Pfizer ve Biontech) ile birlikte, ABD'deki artan koronavirüs vakaları ve hastaneye yatan yeni hastaların büyük oranda artmasına rağmen Wall Street’in ralli yapmasını sağladı. Yatırımcılar 2021'de değerlenecek hisseler araştırmaya başladı.

National Securities’in Baş Borsa Stratejisti Art Hogan CNBC’ye verdiği röportajda, aşının bulunmasının ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını vurguladı. Baş stratejist, “Şirketlerin bilançolarındaki nakit seviyesi tarihi yüksekliklerde ve bana kalırsa bu durum hisse geri alımları, temettüler, satın almalar, sermaye harcamaları ve yeni işçi alımları biçiminde kendisini gösterecektir. Eğer bu şekilde olursa döngüsel hisselerde şu anda görmeye başladığımız rotasyonun uzun süre göreceğimiz bir trend haline gelebileceğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ