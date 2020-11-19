Merkez Bankası faiz artırınca piyasalarda ne olur... Uzmandan faiz artarsa dolar ve altın fiyatları yükselir mi düşer mi açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın bugün açıklayacağı Merkez Bankası faiz kararı ile nasıl bir sonuç çıkacak merakla bekleniyor. Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararının dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği araştırılıyor. Yapılan açıklamalarda uzmanların birçoğu faiz kararı artırımı yönünde beklentilerini paylaşmışlardı. ABD'li finans devi Goldman Sachs, Alman Deustsche Bank Merkez Bankası ve Reuters’ın 13 ekonomistinin yaptığı açıklamada, Merkez Bankası faiz kararı artırımı yapılacak yönündeydi. Merkez Bankası faiz artırımı yaparsa ne olur sorusu gündem olurken, yatırımcılar faiz artırımı dolar fiyatlarını düşürür mü artırır mı araştırmasına başladı. Öte yandan altın fiyatlarını da etkileyecek olan faiz kararı artırımı altın fiyatlarını düşürecek mi yükseltecek mi araştırılıyor. Buna ek olarak, uzmandan faiz artırılınca dolar ve altın fiyatları yükselir mi düşer mi açıklaması araştırmaları başladı. Piyasaları bankaların kredi faiz oranlarını da etkileyecek olan faiz artırımı ile piyasalarda ne olur sorusuna Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş yanıt verdi. İşte faiz artırımına piyasaların tepkisi...

MERKEZ BANKASI FAİZİ NE KADAR ARTIRIR? Faiz artarsa dolar ne olur araştırması birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Birçok uzman Merkez Bankası'nın faiz kararının artırılacağı yönünde açıklama yapmıştı. Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı piyasalarda nasıl karşılanacak merakla beklenirken, Merkez Bankası faizi ne kadar artırır sorusuna uzmanlardan ve yatırımcılardan yorum gelmişti. Aralarında ABD'li finans devi Goldman Sachs, Alman Deustsche Bank Merkez Bankası ve Reuters’ın 13 ekonomistinin de bulunduğu Merkez Bankası faiz kararı beklentisi şöyle oldu; *ABD'li finans devi Goldman Sachs da Merkez Bankası'ndan 475 baz puana varan bir faiz artırımı beklediğini bildirdi. *Alman Deustsche Bank Merkez Bankası Kasım PPK toplantısından en az 475 baz puan faiz artırımı beklenildiği görüşünde. *AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.

*Reuters’ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ise beklentiler politika faizinin 400 baz puan artışla yüzde 14.25’e ve 575 baz puan artışla yüzde 16’ya yükselmesi arasında yer aldı. FAİZ ARTARSA DOLAR NE OLUR? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Poltiikası Kurulu toplantısı öncesi vatandaşlar, faiz artarsa dolar ne olur sorularına yanıt ararken, altın yatırımcıları da faiz artarsa altın ne olur sorularına yanıt arıyor. Yatırımcılar son günlerde sürekli düşen dolar karşısında, faiz artırımı yapıldığında altına olan etkisinin nasıl olacağını değerlendiremiyor. Peki altın faiz artırımının etkisinde kalır mı? Yatırım Kredi tarafından yayımlanan makalede konu ile ilgili, "Dolar/TL kuru artarsa gram altın veya çeyrek altın fiyatı yine yükselir. FED faizi de, politika faizi de Dolar/TL kurunu etkiler. Bu açıdan FED faizi inerse dolar/TL kuru gevşer ama Ons fiyatları yükselir. ... Eğer piyasalarda ikisinin etkisi aynı ise gram altın fiyatları değişmez." denildi. FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Uzmanlarla birlikte binlerce yatırımcının merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14:00'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal tarafından açıklanacak. Faiz kararı detayları mynet finans'ta anında yer alacak.

FAİZ ARTARSA ALTIN FİYATLARI NE OLUR? Merkez Bankası faiz artarsa altın ve gümüş fiyatları ne olur sorusuna Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, faiz indirimi gelirse dolar fiyatlarının uçacağını belirterek yanıt verdi. Memiş açıklamasında şunları söyledi; "Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın atanmasının ardından yaptığı açıklamalarda "ben faizleri arttıracam" mesajı gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yapılan grup toplantısında acı reçete açıklaması ile Merkez Bankası başkanının yapmış olduğu faiz artışı vurgusunu teyit etti. Yani piyasalara her türlü faiz artışı sinyali verildi. Bu saatten sonra Merkez Bankası faiz artırımı yapmaz, faiz indirirse Türk ekonomisi sarsılır. Zaten kesinlikle böyle bir ihtimal yok. Merkez Bankası faiz indirimi yapmayacak. Eğer böyle bir şey olursa dolar kuru uçar." dedi. Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini... TCMB’nin faiz kararı sonrasında altın fiyatları ne olur? Uzmandan aşı sonrasında altın ve borsa tahmini... Aşının altın fiyatları ve borsaya etkisi ne olur? Uzmandan borsa ve altın beklentisi yorumu! FAİZ ARTIŞI KARARI ALTIN FİYATLARI VE DOLAR KURU NASIL ETKİLENECEK? Memiş açıklamasına faiz artırımı kararı olursa dolar ve altın fiyatları ile ilgili beklentilerini ekleyerek şöyle devam etti; "Dolar kurunda, altının ve gümüş gram fiyatında geçen hafta sert geri çekilmeler gördük. Ben bu seviyelerde kademeli alımları tavsiye ettim. Şu anda altın 1880 dolar seviyesinde seyrediyor. 540 lira seviyesinen 80 lira gerileyen bir altın var karşımızda. 460 lira seviyesine kadar gerileyen bir altın gördük. 450 lira olsa ne olur. Ben fiyatlama konusunda bu seviyeler arasında çok büyük bir fark görünmüyor. Merkez Bankası piyasa beklendtisi en düşük 200 baz puan, en yüksek 600 baz puan. Yani en düşük 200 baz puan ve en fazla 600 baz puan bir faiz artışı yapılması normal kabul edilecek. Merkez Bankası faiz kararı öncesi bir toparlanma bekliyroum. Bu yatırımcıların riskten kaçmak için bir pozisyon, bir uyarı olabilir. 7.90 TL seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 400 baz puan üzeri bir faiz artışı kararı çıkarsa dolar kuru 6 liraya kadar düşer mi?