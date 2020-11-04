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ABD seçimlerinde Mavi Dalga senaryosu.. Mavi Dalga nedir, piyasaları nasıl etkiler? Mavi Dalga gelirse dolar düşer mi?

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 10:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanlık Seçimi ile birlikte duyduğumuz Mavi Dalga nedir araştırılmaya başlandı. Demokratların Başkanlık seçimlerinde Kongre ve Senato'da çoğunluk elde ettikleri ve Başkanlığı da kazandıkları "Mavi Dalga" senaryosunda piyasaların tepkisi ne olur? Mavi dalga piyasaları nasıl etkiler? Mavi Dalga gelirse dolar düşer mi? İşte Mavi Dalga senaryosu!

ABD seçimlerinde Mavi Dalga senaryosu.. Mavi Dalga nedir, piyasaları nasıl etkiler? Mavi Dalga gelirse dolar düşer mi?

Demokratların ABD Başkanlık seçimlerinde Kongre, Senato ve Başkanlığı aynı anda kazandığı “Mavi Dalga” senaryosu konuşulmaya başlandı. Mavi Dalga nedir araştıran yatırımcılar, seçim sonucunda Mavi Dalga'nın piyasaları nasıl etkileyeceğini araştırmaya başladı. Mavi Dalga seçimlerden dolayı piyasaların en çok üzerinde tahminde bulundukları ve konuştukları konulardan birisi oldu. Mavi Dalga gelirse dolar düşer mi? Peki Mavi Dalga gelirse ne olur? Mavi dalga piyasaları nasıl etkiler? İşte Mavi Dalga senaryosu!

MAVİ DALGA SENARYOSU NEDİR?

Goldman Sachs’ın baş ekonomisti Jan Hatzius’un 6 Ekim 2020 Salı günü yayınladığı bir müşteri notunda, ABD Başkan Adayı Joe Biden şirket vergilerini ne kadar artırsa da Mavi Dalga yönetiminin çıkaracağı teşvik paketinin bunu geride bırakacağı yönümde açıklama yaptı. Bu paketin en az 2 trilyon dolar değerinde olacağını açıklayan Hatzius, bu bölümün daha fazla bir harcama programının bir kısmı olduğunu açıkladı.

Mavi Dalga, Hatzius’un yorumuyla piyasalarda olumlu sonuçlar doğuracak gibi görünse de, piyasalardaki diğer aktörler aynı yönde düşünmüyor.

Credit Suisse'in 30 Eylül’de yayımladığı dördüncü çeyrek kur görünümü raporunda, olası bir Mavi Dalga senaryosunda piyasaların ABD uzun vadeli tahvil faizlerinde dalgalı bir hareket görünümü beklediği açıklanıyordu. Ama banka Fed’in daha yüksek faiz oranları için çok az alanı olduğunu ve bu nedenle doların güçlenemeyeceğini açıklıyordu.

"JOE BIDEN KAZANACAK"

Aberdeen Standard Kıdemli Yatırım Müdürü James Athey ise Bloomberg HT’ye yaptığı bir değerlendirmede anket verilerinden yola çıkarak ABD seçim yarışında Joa Biden'ın kazanacağı ihtimalini belirterek şu açıklamayı yaptı;

“Kendi çıkarını düşünen piyasa analizlerine göre, Demokratların Mavi Dalga ile seçimleri kazanması daha fazla politika desteği, mali destek ve parasal destek anlamına geliyor, bu da onlar için getirilerin ve varlık fiyatlarının artması demek.” diyen Athey, bu analizlerdeki gibi düşünmediğini ve seçimlerden sonra orta vadede bunların gerçekleşmesini de beklemediğini belirtti.

ATHEY'İN MAVİ DALGA SENARYOSU ANALİZİ

Athey Mavi Dalga senaryosu analizleri hakkında “Öncelikle bu tarz analizler Demokratların daha yüksek şirket ve kişisel vergi oranları gibi piyasa negatif politikalarını göz ardı ediyor.” dedi ve “Bana göre Mavi Dalga gelirse ilk başta varlıklarda ve tahvil getirilerinde riskli bir yükseliş göreceğiz, fakat sonrasında gerçek ağır basacak ve daha düşünülmüş bir tepki olarak varlık fiyatlarının düşmesi, daha düz bir getiri eğrisi ve Fed’in artan desteği ile karşılaşacağız” diye ekledi.

MAVİ DALGA GELİRSE NE OLUR?

BMO Capital Avrupa FX Stratejisi Müdürü Stephen Gallo, Kuzey Amerika’da açıklama yapan birçok yatırımcının Mavi Dalgayı en olası senaryo olarak gördüklerini ifade ediyor, fakat ABD dışındaki yatırımcıların anket verilerine şüpheyle yaklaştıklarını bundan ötürü uluslararası yatırımcılar tarafında belirsizlikler olduğunu açıkladı.

“Beklenen vergi, düzenleme ve enerji politikaları değişiklikleri nedeniyle, olası bir Mavi Dalgayı ABD doları için negatif görüyoruz” diyen Gallo, doların değer kaybının diğer ekonomilerin yaşadığı ekonomik, mali, büyüme kaynaklı ve ticaretle ilgili zorluklar düşünüldüğünde sınırlı olacağını söyledi.

Gallo son olarak, “Kasım ayından seçimi kimin kazandığından bağımsız olarak küresel ekonomik ortamın ‘deflasyon riski’ne doğru ilerlediğini görme eğilimindeyiz ve bu risklerde genelde ABD doları için destekleyici olur” diye belirtti.

MAVİ DALGA GELİRSE DOLAR DÜŞER Mİ?

Rabobank FX Strateji Direktörü Jane Foley ise Cumhuriyetçilerin kazanmasının piyasaları olumlu etkileyeceğini açıkladı. Foley Mavi Dalga hakkında yaptığı yorumda;

“Normal zamanlarda böyle bir galibiyet risk iştahını artırır ve güvenli liman ABD dolarından çıkışı hızlandırırdı” diyen Foley, şimdiyse Trump’ın seçimi kazanması halinde Avrupa gibi bölgelerle artabilecek ticaret gerginlikleri ve mali politika temelli nedenlerle bunun pek mümkün olmadığını söyledi.

Başkan Trump’ın sonlandırdığı mali teşvik paketi görüşmelerinde Cumhuriyetçilerin harcamaları kısmaya çalıştığını belirten Foley, “Eğer böyleyse Mavi Dalga beraberinde ekonomik büyümeyi körükleyecek ve risk iştahını artıracak daha fazla mali teşvik paketini de getirebilir” diye ekledi.

Bunlara göre ABD dolarını değerlendiren Foley, Mavi Dalga gelirse dolar düşer mi sorusuna; “Böyle bir ortamda daha zayıf bir ABD doları bekleyebiliriz. Yine de bu aşağı yönlü hareket, büyük bir mali teşvik paketinin parasal genişleme ihtiyacı üzerindeki baskıyı sileceği varsayımlarıyla çelişirse, sınırlı kalabilir” dedi.

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