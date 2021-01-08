CRFSA hisseleri son durum... MİGROS hisseleri artacak mı? Mağazaların kapanması CRFSA hisselerini düşürür mü? MGROS fiyatları yükselecek mi?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Migros'un yaptığı açıklamada CarrefourSA'nın işletilmekte olduğu 34 adet mağazanın, kira sözleşmeleri ve kiracılık hakkı devralınıyor. CarrefourSA'nın zarar ettiği öngörülen çeşitli illerde bulunan 34 mağazası MİGROS'a devredilmesinin duyurulması yatırımcıların gündemi oldu. KAP'ta yapılan açıklamanın ardından Borsa İstanbul'da CRFSA ve MGROS hisseleri nasıl bir yön izleyecek merak konusu oldu. Peki CRFSA hisseleri düşmeyedevam edecek mi? Mağazaların devredilmesi CRFSA hisselerini nasıl etkileyecek? MAĞAZALARIN SATILMASI CRFSA HİSSE FİYATLARINI DÜŞÜRÜR MÜ? CarrefourSA'nın zarar ettiği ya da giderlerinin çok olduğu öngörülen 34 mağazasının kira sözleşmesi ve kiracı haklarının resmen devrettiğini duyurmasının ardından CRFSA hisselerinin son durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz Kasım ayında bölünmeye giderek azalma kararı alan CRFSA hisseleri yatırımcılarını zor durumda bırakarak düşey yönde seyrediyordu. Bölünmenin ardından hızla düşen CRFSA hisseleri, bölündüğü sıralarda 120 lira civarındaydı şimdilerde yarı fiyatına kadar düşmüş durumda. Uzmanlar CRFSA hisselerinin nasıl yön izleyeceğine dair henüz net bir yorum yapmasa da bazı yatırımcılar, giderlerin çok olduğu CarrefourSA mağazalarının pozitif sonuçlar doğuracağına inanıyor. Bazı yatırımcılar ise mağdur olduklarını sosyal medya kanallarından belirterek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yardım talep ediyor. Carrefoursa ve Migros çeşitli illerdeki 34 Carrefoursa mağazasının, alınan stratejik karar doğrultusunda Migros'a dönüştürülmesi yönünde anlaştı. Bu durum CRFSA yatırımcılarına nasıl bir kar ya da zarar yansıtacak bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.

MİGROS'UN YENİ MAĞAZALARI DEVRALMASI MGROS HİSSE FİYATLARINI ARTIRIR MI? Yapılan açıklama kapsamında Carrefoursa'nın işletmekte olduğu 34 farklı mağazanın, kira sözleşmesi ve kiracılık haklarının devri hususunda taraflar arasında 7 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalandı ğı KAP'ta bildirildi. Ardından Rekabet Kurulu'na İzin Başvurusu yapılacak. Eğer izin onayı alınırsa devir işlemleri devreye girecek ve geçerlilik kazanacak. KAP'ta yapılan açıklamayla alınan kararın her iki şirketin kendi stratejik optimizasyon hedefleri doğrultusunda alındığı açıklandı.

MGROS hisselerin yükselecek mi araştıran yatırımcılar, güncel uzman yorumlarını merakla araştırıyor. MGROS hisseleri 1 Ocak itibari ile yükseliş grafiği çiziyordu. Yeni mağazaların alınmasının ardından borsada nasıl bir yön izleyecek, yatırımcısına kazandıracak mı merak ediliyor. Konuyla ilgili uzman yorumu geldiğinde Mynet finans haberlerinde yer veriyor olacağız. MİGROS RESMEN CARREFOURSA'NIN 34 MAĞAZASINI DEVRALDI Migros, 7 Ocak 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuruda CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldığını açıkladı. Migros'un KAP'ta yer alan açıklaması şöyle oldu;

'Migros'tan yapılan açıklamada, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş (CarrefourSA) ile CarrefourSA tarafından işletilmekte olan 34 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 07.01.2021 tarihinde sözleşme imzalandığı belirtildi ve mağaza adedinin, mağaza lokasyonlarının ve devir bedelinin uyarlamaya tabi olup, Rekabet Kurulu onayının ardından kesinleşeceği ve gerekli açıklamanın yapılacağı ifadelerine yer verildi. GÜNCEL KAP HABERLERİ Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini yukarıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz. 2021'DE BORSADA EN ÇOK HANGİ HİSSE KAZANDIRACAK? Koronavirüs aşısının bulunmasından borsa nasıl etkilenir büyük küçük yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz hafta Almanya'dan gelen ve yüzde 90 etkili olan aşı haberi (Pfizer ve Biontech) ile birlikte, ABD'deki artan koronavirüs vakaları ve hastaneye yatan yeni hastaların büyük oranda artmasına rağmen Wall Street’in ralli yapmasını sağladı. Yatırımcılar 2021'de değerlenecek hisseler araştırmaya başladı.