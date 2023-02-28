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Dolar analizi sonucu uzmanından kritik altın açıklaması: "Geri çekilmeler hız kazanabilir"

28.02.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta görülen ciddi değer kaybı yeni yatırımcıların kaybetmesine, eski yatırımcıların ise kardan zarar etmesine neden oldu. Gözler son iki yılda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına çevrilmişken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan dolar analizi ile kritik altın açıklaması yaptı. İşte detaylar...

Dolar analizi sonucu uzmanından kritik altın açıklaması: "Geri çekilmeler hız kazanabilir"

Dünya çapında en çok yatırım yapılan varlıkların başında gelen altın için kritik dönem geldi. ABD devlet tahvillerinin ve dolar endeksinin yönünün, altın fiyatlarını belirleyeceğini anlatan Kaan altın fiyatları için, "Geri çekilmeler hız kazanabilir" dedi. İşte tüm detaylar...

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"POZİTİF YANSIMIYOR"

ABD devlet tahvillerinde 3.95 bölgelerinin kritik olduğunu söyleyen Kaan, "ABD devlet tahvillerinin yükselmesi ons altına pozitif yansımıyor" dedi.

ABD devlet tahvillerinin satış yemesi durumunda ons altında ufak toparlanma gelebileceğini belirten Kaan yükselişinde ise altın fiyatları için, "İyi şeyler olmaz çünkü bir anda 4.49'lar 4.50'ler gündeme gelir. Tabi bunun da zamanı var. Hemen olacak gibi düşünmeyin" ifadelerini kullandı.

Dolar analizi sonucu uzmanından kritik altın açıklaması:

"GERİ ÇEKİLMELER HIZ KAZANABİLİR"

Dolar endeksi analizi yapan uzman dolar endeksinin 107 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması sonucunda güçleneceğini belirtti ve, "Güçlenmesiyle birlikte ons altında erime devam edebilir. Bu ikisini özellikle yakından takip etmemiz lazım dolar endeksinde 107 seviyeleri iki kat önemli Bu seviyeden satış gelirse ona göre yeni yol haritası belirlenir, satış gelmezse yoluna devam ederse de ons altında geri çekilmeler hız kazanabilir." diye konuştu.

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Altın dolar

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