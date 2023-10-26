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Dün iki kez devre kesmişti: Borsa yatırımcıları dikkat! BIST 100 yükselişle açıldı

26.10.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul’da dün yaşanan sert düşüşe karşın iki kez devre kesen BIST 100 Endeksi güne yükseliş hareketi ile başlangıç yaptı. Endeks 91,53 puan artışla 7516,50 puandan açıldı.

Dün iki kez devre kesmişti: Borsa yatırımcıları dikkat! BIST 100 yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,23 yükselişle 7.516,50 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,53 puan artışla ve yüzde 1,23 değer kazanarak 7.516,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 0,83 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,08 değer kaybıyla 7.424,97 puandan tamamladı.

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GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Analistler, küresel pay piyasalarında, açıklanan şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalması ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

SAVAŞ GERİLİMİ PİYASALARDA RİSK OLUŞTURUYOR

İsrail-Filistin çatışması varlık fiyatları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini aktaran analistler, konuya ilişkin haber akışının, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenleyebileceği ve çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin güçlü kalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Bugün, ECB'nin 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 35,00'e çekeceğini tahmin ediyor.


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Borsa İstanbul

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