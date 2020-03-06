Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor

Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 44’e çıkarken, Avrupa ve ABD'deki vaka sayısındaki artışlar, ekonomik aktiviteyi ve finansal piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çin'de vaka sayısındaki artış hızı önemli ölçüde azalsa da ABD, İran ve özellikle Avrupa'da vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fransa'da 6'ya, İspanya'da 3'e yükseldi, İngiltere ve İsviçre'de ise ilk kez salgına bağlı can kaybı yaşandı.

Avrupa'da alınan önlemeler çerçevesinde 100'den fazla organizasyon iptal edilirken, son olarak Fransa'nın Strazburg kentinde gelecek hafta yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun, Kovid-19 salgını nedeniyle istisnai olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacağı açıklandı. Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağı duyurulmuştu.

Salgın endişeleri ile merkez bankaları faiz indirimi ve likidite silahlarını kullanırken, ekonomi yönetimleri de mali politika araçlarını devreye sokuyor. ABD Senatosu, her geçen gün yayılan Kovid-19 salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı dün kabul etti.