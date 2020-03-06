FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor

Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor

BORSA HABERLERİ  | 06.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin artarak devam etmesi ile negatif seyrediyor.

Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor

Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 44’e çıkarken, Avrupa ve ABD'deki vaka sayısındaki artışlar, ekonomik aktiviteyi ve finansal piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çin'de vaka sayısındaki artış hızı önemli ölçüde azalsa da ABD, İran ve özellikle Avrupa'da vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fransa'da 6'ya, İspanya'da 3'e yükseldi, İngiltere ve İsviçre'de ise ilk kez salgına bağlı can kaybı yaşandı.

Avrupa'da alınan önlemeler çerçevesinde 100'den fazla organizasyon iptal edilirken, son olarak Fransa'nın Strazburg kentinde gelecek hafta yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun, Kovid-19 salgını nedeniyle istisnai olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacağı açıklandı. Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağı duyurulmuştu.

Salgın endişeleri ile merkez bankaları faiz indirimi ve likidite silahlarını kullanırken, ekonomi yönetimleri de mali politika araçlarını devreye sokuyor. ABD Senatosu, her geçen gün yayılan Kovid-19 salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı dün kabul etti.

Bu gelişmelere karşın pay piyasalarında aralıklı olarak gelen alımların sürekliliği sağlayamaması ve oynaklığın aşırı derecede artması dikkati çekiyor. Korku endeksi olarak da adlandırılan VIX endeksi, son bir haftadır 30 seviyesinin üzerine yerleşirken, bu durum Ekim 2011'den bu yana bir ilke işaret ediyor. VIX endeksi dün 33,5 seviyesinden 42,8'e kadar yükseldi.

New York borsası, dün artan satış baskısı ile önceki günkü kazançlarının neredeyse tamamını geri verirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri tarihinde ilk kez 0,9'un altına geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 3,58, S&P 500 endeksi yüzde 3,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,10 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybından destek bulan avro/dolar paritesi, günü yüzde 0,8 artışla 1,1228'den tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,90 düşüş kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,3 geriledi.

Yurt içinde, dün Rusya ile Suriye konusunda gerçekleştirilen diplomatik görüşmeler gündemin odağında bulunuyordu. Suriye'de gerilimin azalacağına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,93 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 111.815,08 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yüzde 0,6 artarak 6,1146'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1070 seviyesinde işlem görüyor.

Dün akşam, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanacak ateşkes süreci için anlaşmaya varıldı.

Analistler, başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 112.500 seviyesinin direnç, 110.000 ve 107.200'ün destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 6,00-6,20 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı fabrika siparişleri

16.30 ABD, ocak ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, şubat ayı istihdam raporu

17.30 Türkiye, şubat ayı Hazine nakit dengesi

18.00 ABD, ocak ayı toptan eşya stokları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek verilerPiyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasalar, koronavirüs, Kovid-19,

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Dev hava yolu şirketi iflas etti! 2 bin kişi işinden oldu

Dev hava yolu şirketi iflas etti! 2 bin kişi işinden oldu

Türkiye'de bu modelden başka yok! Gören hayran kalıyor

Türkiye'de bu modelden başka yok! Gören hayran kalıyor

Tarihi zirvenin ardından dolar ne durumda?

Tarihi zirvenin ardından dolar ne durumda?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Borsada endeksten iki sıfır atılıyor

Borsada endeksten iki sıfır atılıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kaza sonrası hisseleri sert düşüşte

Kaza sonrası hisseleri sert düşüşte

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa liginin şubat şampiyonu Trabzonspor

Borsa liginin şubat şampiyonu Trabzonspor

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

İdlib'deki saldırı sonrası piyasalarda son durum

İdlib'deki saldırı sonrası piyasalarda son durum

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor

Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor

Piyasaların gözü TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarında

Piyasaların gözü TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarında

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.