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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan emekli maaşları açıklaması: "İyileştirme çalışmaları sürüyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala canlı yayında açıklamalarda bulundu. Emeklilere yönelik çalışmaların sonuçlarının netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Ala, "İyileştirme çalışmaları sürüyor. Bu ortaya çıkınca vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Milletimizin her kesiminin refahının artırılması boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan emekli maaşları açıklaması: "İyileştirme çalışmaları sürüyor"
Mynet

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'e gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

FON SORUŞTURMASI: "KİM OLURSA OLSUN GEREĞİ YAPILACAK"

Fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin net bir siyasi irade ortaya koyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumluların hesap vereceği yönündeki açıklamasının ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirten Ala, hem adli hem de idari incelemelerin devam ettiğini ifade etti.
Ala, "Milletimizin Cumhurbaşkanımıza güvenini biliyoruz. Bu güvenin asla yere düşmemesini sağlamak Cumhurbaşkanımızın temel politikasıdır. Biz sorunları örten, öteleyen bir politika izlemedik. Sorunları açığa çıkaran ve sorumluları cezalandıran bir politika izledik" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala dan emekli maaşları açıklaması: "İyileştirme çalışmaları sürüyor" 1

Soruşturma sürecinin zaman aldığını ancak devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ala, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan açık biçimde diyorum ki irade tamdır, kararlılık tamdır. Bu yanlışı yapanların, bu suçu işleyenlerin, haksız kazanç ve soygun düzenini kuranların kim olduğuna bakılmaksızın gereği yapılacaktır."

EMEKLİ MAAŞLARI

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ala, hükümetin en önemli önceliklerinden birinin vatandaşların gelir seviyesini yükseltmek olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala dan emekli maaşları açıklaması: "İyileştirme çalışmaları sürüyor" 2
Pandemi sonrasında ortaya çıkan sorunlar ve küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Ala, bu konuda iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

Ala, "En önemli meselemiz milletimizin genel gelir seviyesini yükseltmektir. Ekonomideki mesafe ortadadır. Pandemi sonrası ortaya çıkan problemler ve başka sorunlar dolayısıyla emeklilerimizin sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala dan emekli maaşları açıklaması: "İyileştirme çalışmaları sürüyor" 3
Emeklilere yönelik çalışmaların sonuçlarının netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Ala, "İyileştirme çalışmaları sürüyor. Bu ortaya çıkınca vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Milletimizin her kesiminin refahının artırılması boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki gelişmelerin zaman zaman ekonomik hedeflere ulaşılmasını zorlaştırdığını söyleyen Ala, vatandaşların ekonomik durumunu iyileştirmenin hükümetin temel politikası olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Efkan Ala emekli
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