Emtia nasıl alınır? Emtia borsasında nasıl işlem yapılır?

Emtia borsasında işlem yapmak için birtakım hesaplar kullanılabilmektedir. Bunlara örnek olarak VIOP, Forex şirketleri ve borsalar verilebilir. Yatırımcılar, emtia borsasında işlem yapmadan önce ne sebepten dolayı işlem yapmak istediklerine karar vermelilerdir. Bu aşamadan sonra işlem yapacakları platformu belirleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

VIOP üzerinden işlem yapan yatırımcılar genel olarak gelecek üzerinden işlem yaparlarken Forex üzerinden işlem yapanlar dünya piyasasıyla aynı şartlar altında işlem yapmaktadırlar. Borsada yapılan işlemler ise pazardaki alım satım işlemleriyle gerçekleştirilmektedir.

Emtia Nereden Alınır?

Türkiye’deki emtia borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odalar ve Borsalar Kanunu öncülüğünde kurulmuş kurumlardır. Bu borsalarda hem alıcı hem de satıcı işlemleri yapılabilmektedir. Fakat işlem yapılabilmesi için önce kayıt oluşturulması gerekmektedir. Kayıt sonrasında borsalar aracılığıyla emtia alınabilmektedir.

Türkiye’de büyük işlem hacmine sahip üç emtia borsası bulunmaktadır. Bunlar; İstanbul Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Borsası ve Adana Ticaret Borsası’dır. Dünyada ise en büyük hacimli emtia borsaları Chicago Ticaret Borsası, New York Ticaret Borsası, Londra Metal Borsası ve Tokyo Ticaret Borsası’dır. Emtia borsalarının yanı sıra bankalar aracılığıyla da emtia alımı söz konusudur.

Bankadan Emtia Nasıl Alınır?

Bankalardan emtia alınabilmesi için Elektronik Ürün Senedi anlamına gelen ELÜS hesabı açılmalıdır. Bunun dışında Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB)’na da gerçek kişi olarak kayıt yapılabilir. Buraya kaydolabilmeniz için size en yakın şubeye giderek başvurmanız yeterlidir. Bankalara da en yakın şube aracılığıyla başvuru yapılabilmektedir. Eğer başvuracağınız bankanın müşterisi iseniz, çoğunlukla dijital bankacılık uygulamaları ya da bankaların web siteleri üzerinden de başvuru yapabilmeniz mümkündür.

Yine ELÜS işlemleri de bankacılık üzerinden yapılabilmektedir. TÜRİB işlemleri için ise bankaya gidip gerekli evrakları imzalamanız gerekmektedir. Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra bankadan emtia alımı gerçekleştirebilirsiniz.

Emtia Çeşitleri Nelerdir?

Emtia çeşitleri; altın, gümüş, çelik, bakır, alüminyum gibi değerli madenler ve pamuk, buğday, mısır gibi tarım ürünleri aracılığıyla yapılan yatırım araçları olarak nitelendirilebilir. Yatırım yapılırken bu emtia çeşitlerinin tercih edilmesi, hangi emtia çeşidinin borsada değer kazanmakta olduğunun takip edilmesi yoluyla belirlenir. Bütün bu ürünlerin yatırım piyasasında değeri çok yüksektir. Bu nedenle yatırımcılar yükselmekte olan çeşitleri gözlemler ve yatırımlarını gerçekleştirirler.

Bu ürünler kadar olmasa da emtia çeşitleri arasında şeker, ceviz ve pirinç gibi tarım mahsulleri de yer almaktadır. Tarım mahsullerinin kâr sağlama oranı altın, bakır gibi madenlere oranla daha yüksek olabilmektedir. Çünkü bu gibi madenlerin satın alımı ya da yatırımı daha riskli olabilmektedir.

Bu iki ana çeşidin yanı sıra iki emtia çeşidi daha bulunmaktadır. Bunlar ısınma yağı, doğal gaz ve benzin gibi enerji maddeleri ve yağsız domuzlar, canlı sığırlar ve besleyici sığırlar olmak üzere hayvanlar olarak belirtilmektedir.

Hangi emtia türüne yatırım yapacağına en iyi yatırımcının kendisi karar verebilir. Çünkü her bir yatırım içerisinde belirli bir oranda risk taşımaktadır. Bu nedenle yatırımcı, kendisi için en uygun emtiayı araştırarak yatırımını bu durumu göz önünde bulundurarak gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde yatırım, sağlıklı olarak gelişmeyebilir.



