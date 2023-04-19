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Emtia nedir? Emtia nasıl alınır?

13.04.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kişi yatırım yapmak istediği takdirde farklı piyasalar ve yatırım araçları ile karşılaşır. Emtia da yatırımcıların alım satımını yapabildiği kaynaklardandır. Dolayısıyla emtianın ne anlama geldiği ve nasıl alınabildiği birçok yatırımcı tarafından merak edilen konular arasındadır. Meta olarak da adlandırılan emtiaların farklı çeşitleri mevcuttur. Farklı emtiaların, değişik piyasalarla kurumlar üzerinden alım satım işlemleri gerçekleştirilebilir. Emtia alımı yapılabilen borsalar hangileridir?

Emtia nedir? Emtia nasıl alınır?

Yatırımcılığa başlamak isteyen kişiler, emtia kavramının ne anlama geldiğini sıklıkla araştırır. Çünkü farklı piyasalar üzerinden emtia alım satımının yapılabildiği bilinir. Ancak emtiaların farklı çeşitleri mevcuttur. Dolayısıyla bu kaynakların ne gibi özellikleri ile çeşitlerinin olduğunun öğrenilmesi gerekir. Nitekim bu gibi temel bilgiler öğrenildikten sonra, alım satımı yapılacak olan emtianın kararlaştırılması mümkündür. Ardından yatırımcı, almak istediği emtiaya göre işlemlerini yürütebileceği en uygun yatırım piyasasını da belirleyebilir.

Emtia nedir?

Sözcük anlamı bakımından emtia, aynı türden olan diğer mamuller ile değişimi yapılabilen ticari doğal kaynaklar ve ham maddelerdir. Dolayısıyla emtia, genelde farklı hizmetler veya malların üretiminde girdi şeklinde kullanılır. Emtianın tüccarlar ve yatırımcılar tarafından alınabildiği aracı ise spot piyasası olarak bilinir. Bununla birlikte emtialar, opsiyonlar ya da vadeli işlemler olarak adlandırılan türev piyasaları kapsamında da alım satımı yapılabilen kaynaklardandır.

Emtia ne demek?” sorusu da bu kaynağın özellikleri ile açıklanabilir. İngilizcesi commodity, bir diğer ismi ise meta olan emtia; tam olarak veya belli bir oranda değiştirilebilen ham madde ya da kaynaktır. Dolayısıyla piyasada emtia örneklerinin kim tarafından üretildiği gibi hususlara bakılmaz. Yani emtia örnekleri, eşdeğerlik hesaplamaları yapılarak ele alınan bir kaynak olur.

Emtialar nelerdir?

Piyasada pek çok emtia çeşidinden söz edilebilir. Çünkü bir malın ticareti yapılabildiği takdirde emtia olarak ele alındığı görülür. Bu bağlamda emtia çeşitleri de temelde iki ayrı kategoride incelenebilir. Söz edilen kategoriler ise tarım emtiaları ve diğer emtialar olur. Yapılan bu açıklamalara bağlı olarak tarım emtiaları ile diğer emtialar kategorisine dahil olan mallar şu şekilde sıralanabilir:

  • Tarım emtiaları: Mısır, şeker, buğday, pamuk, pirinç gibi emtialar bu kategoriye dahildir. Ayrıca hayvancılık emtiaları da bu kategori dahilinde ele alınabilir. Bu bağlamda sığır hayvanları da emtialar arasındadır.
  • Diğer emtialar: Bu kategoriye değerli madenler, orman ürünleri, sanayi madenleri, kimyasallar ve enerji kaynakları gibi pek çok emtia çeşidi dahil olur. Dolayısıyla doğal gaz, gümüş, bakır, platin, altın ve petrol gibi örnekler diğer emtialar kapsamındadır.

Emtia nasıl alınır?

Bir yatırımcı emtia yatırımı yapmak için belli başlı araçları kullanabilir. Söz edilen araçlar ise Forex şirketleri, VIOP hesapları ve borsalardır. Yani emtia alım satım işlemleri, farklı aracı kurumlar ile yapılabilir. Fakat emtia alacak olan kişilerin dikkat etmeleri gereken bazı unsurlar da mevcuttur. Bu bağlamda emtia yatırımcılığına yönelik birtakım detaylar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Emtia alım satımı yapacak olan bir yatırımcının, ilk olarak yatırım hedefini belirlemesi gerekir.
  • Daha sonra yatırımcı, yatırım hedefine bağlı olarak uygun aracı platformu seçebilir.
  • VIOP gibi kanallarda gelecek fiyatlar üzerinden, Forex piyasası üzerinde ise eş zamanlı olarak işlem yürütüldüğü unutulmamalıdır.
  • Yine yatırım aracı olarak borsayı tercih eden bir yatırımcı, emtia alım satım işlemlerini yürütebilir.
  • Kişiler emtia alırken bu metanın mevcut dünya ekonomisindeki değerinin gidişatını göz önünde bulundurmalıdır.
  • Gıda stoklaması ve enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar, farklı ülkelerde yaşanan krizler ya da gelişmeler takip edilerek gerçekleştirilmelidir.

Bankadan emtia nasıl alınır?

Çeşitli emtiaların bankadan da alınabildiği bilinir. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Bu da bankadan emtia alınacağı zaman ELÜS hesabı açılması gerektiğidir. Dolayısıyla yatırımcılar emtia alım satım kanalı olarak bankaları tercih ettikleri takdirde, ilgili bankanın olanaklarını öğrenmelidir. Ardından tercih ettiği bankaya başvuran bir yatırımcı, emtia alım satımı yapabilmesini mümkün kılacak olan hesabının açılmasını talep edebilir. Böylelikle bankalar aracı kurum olarak kullanılarak, emtia yatırımcılığına başlanabilir. Ancak bir yatırımcı, mutlaka almak istediği emtiayı göz önünde bulundurarak banka tercihi yapmalıdır.

Emtia nereden alınır?

Farklı emtiaların değişik yatırım piyasaları ve araçları üzerinden alınabildiği bilinir. Bu aracı kurumlar arasında bankalar da yer alır. Dolayısıyla bankalar üzerinden emtia alım satımı yapmak isteyen bir kişi, alacağı malı düşünerek ilgili kurumlarda hesap oluşturabilir. Yine borsalardan ya da Forex şirketleri üzerinden emtia alınması uygundur. Son olarak VIOP gibi aracı platformlarla da emtia alım satımının mümkün olduğu söylenebilir. Türkiye kapsamında emtia alım satımı yapılabilen borsalar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • İSTİB (İstanbul Ticaret Borsası)
  • Adana Ticaret Borsası
  • İTB (İzmir Ticaret Borsası)
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