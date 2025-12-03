FİNANS

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 04 Aralık Perşembe 2025 Günlük Teknik Analiz

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL), 04 Aralık Perşembe 2025 için hazırlanan analizde, 03 Aralık Çarşamba 2025 kapanış verilerine göre 23,90 TL kapanış, %-0,08 değişim ve 6,40 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Recep Demircan

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi 03 Aralık 2025 tarihinde güne 23,98 TL’den başladı. Seans içinde 24,28 TL seviyesine yükseldi, en düşük 23,88 TL görüldü ve günü 23,90 TL’den kapattı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi için 03 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,08 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,40 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 265,92 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 23,90 TL, 23,92 TL, 23,98 TL, 23,86 TL, 23,88 TL oldu. Bu dönemde fiyat 23,86 TL – 23,98 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesinin 03 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 24,34 TL, 52 günlük ortalama 26,71 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 23,00 TL ve 23,00 TL destek, 23,00 TL ve 23,00 TL direnç noktalarıdır.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 04 Aralık Perşembe 2025 Günlük Teknik Analiz 1

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 04 Aralık Perşembe 2025 Günlük Teknik Analiz 2

