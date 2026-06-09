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Akın ettiler: 'Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik'

Van, Erciş'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte sürücüler araç klimalarının bakım ve onarımı için sanayi sitesine akın etti.

Akın ettiler: 'Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik'

Yaz mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla sanayi sitesindeki klima servislerinin önünde araç kuyrukları oluştu. Erciş Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren klima ustaları, son haftalarda taleplerin önemli ölçüde arttığını belirtti. Özellikle uzun yol yapmayı planlayan sürücüler ve ticari araç sahipleri, sıcak havalarda sorun yaşamamak için klima sistemlerini kontrol ettiriyor.

Akın ettiler: Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik 1

"RANDEVU SİSTEMİNE GEÇMEK ZORUNDA KALDIK"

Klima ustası Volkan Yıldırım, araç sahiplerinin yoğun talebi nedeniyle randevu sistemine geçmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, günlük bakım ve gaz dolumu kapasitesinin üzerine çıkan bir yoğunlukla karşı karşıya olduklarını söyledi. Yıldırım, sürücülerin klima bakımlarını son ana bırakmamaları gerektiğine dikkat çekti.

Akın ettiler: Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik 2

Yetkililer, araç klimalarında düzenli bakım yapılmasının hem sistemin ömrünü uzattığını hem de yakıt tüketimi ve sürüş konforu açısından önemli avantajlar sağladığını vurguladı.

Akın ettiler: Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik 3

YOĞUNLUĞUN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

İlçede önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artmasının beklendiği belirtilirken, sanayi sitesindeki klima servislerinde yoğunluğun devam etmesi öngörülüyor.

Akın ettiler: Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Araç klima bakım sanayi sitesi
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