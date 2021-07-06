FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Escar halka arz oluyor! İşte Escar'ın hisse fiyat aralığı ve talep toplama tarihleri

Escar halka arz oluyor! İşte Escar'ın hisse fiyat aralığı ve talep toplama tarihleri

06.07.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filo kiralama sektöründe en yüksek sözleşme yenileme oranına sahip filo kiralama şirketi Escar, paylarının yaklaşık yüzde 20’sini Borsa'da satış yöntemiyle halka arz edecek.

Escar halka arz oluyor! İşte Escar'ın hisse fiyat aralığı ve talep toplama tarihleri

Escar açıklamasına göre, 7-8 Temmuz'da Borsa'da satış yöntemiyle eşit dağıtım şeklinde halka arz olacak şirketin payları 15,00 TL'den satılacak.

HİSSE FİYATI 15 LİRA

Araç kiralama sektörünün yüzde 91'lik oranla "en yüksek sözleşme yenileme oranına" sahip şirketi Escar (Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ), şirket paylarının yüzde 20,26'sının halka arzı, 7-8 Temmuz'da Borsa'da satış yöntemiyle eşit dağıtım şeklinde olacak. Şirketin halka arz fiyatı 15,00 TL olarak belirlendi. Sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70'i şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filonun geliştirilmesi, kalan kısmı ise finansal borçların ödenmesi ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılacak.

İnfo Yatırım aracılığında "En iyi gayret" yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 165 milyon TL olması bekleniyor. Şirket tarafından bir yıl, ortaklar tarafından ise 6 ay satmama taahhüdünün uygulanacağı halka arzda geri alım taahhüdü de veriliyor. Şirket, dağıtılabilir karının nakit ve bedelsiz pay olarak dağıtılmasını da öngörüyor.

Akbank neden çalışmıyor, çöktü mü? Açıklama geldiAkbank neden çalışmıyor, çöktü mü? Açıklama geldi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, Türkiye'de 39,6 milyar liraya ulaşan operasyonel araç kiralama sektöründe yüksek sözleşme yenileme oranına sahip olduklarını belirterek, "2020 yılında pandemi nedeniyle piyasada zorlanmalar yaşanmış olsa da sunduğumuz kaliteli hizmet sayesinde müşteri kaybı yaşamadık ve bunu da gelirlerimize yansıttık. Böylece 2020 yılını 317,1 milyon TL gelir ve 78,3 milyon TL net kar ile kapattık. Şirketin bir önceki yıl geliri ise 301,2 milyon TL ve net karı ise 26,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Halka arzdan alacağımız güçle yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2001 yılında ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlere filo kiralama hizmeti vermek amacıyla kurulan Escar'ın "yüksek müşteri memnuniyeti" vizyonu ile operasyonel araç kiralama sektörüne "filoda mükemmeliyet (fleet excellence)" anlayışını yerleştiren şirket olduğuna işaret eden Karakaş, "Şirket olarak sadece uzun dönemli araç kiralama hizmeti veriyoruz. Toplam 4 bin 300 araçlık filomuz ve 210 adet kurumsal müşterimizle uzun yıllara dayanan ve güven üzerine kurulan ilişkilerimiz var. Bu da bizi her türlü kriz ve türbülanstan koruyor. Fleet excellence anlayışı bize sektörde yüzde 91 ile en yüksek sözleşme yenileme oranına sahip şirket unvanını da kazandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

40 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI

Verilen bilgiye göre, şirketlerin en önemli maliyet kalemlerinden biri, bünyelerinde bulundurmak zorunda oldukları araç filolarından geliyor. Özellikle son 3 yılda araç fiyatlarının yükselmesi, kaza, tamir-bakım, kasko-sigorta masraflarının artması nedeniyle şirketlerin büyük çoğunluğu bu hizmeti filo kiralama şirketlerinden alma yoluna gitti. Bu ivme ile oldukça önemli bir pazar haline gelen operasyonel araç kiralama sektörü, regülasyonlar ve salgın nedeniyle bir miktar küçülme yaşasa da yatırımlarına devam etti.

İcradan satışa çıkarıldı! İçinde stadyum bile varİcradan satışa çıkarıldı! İçinde stadyum bile var

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneğinin (TOKKDER) bağımsız araştırma şirketi Nielsen'e yaptırdığı araştırmaya göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 9,4'üne denk gelen 57 bin 500 adet aracı satın alarak filosuna kattı. Aynı dönemde sektörün aktif büyüklüğü 39,6 milyar lira oldu. Geçen yıl salgın koşulları nedeniyle 2019 yılına oranla sektör bir miktar küçülse de, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan çekinenlerin de etkisiyle sektör küçülmesi yüzde 5,6'da kaldı. Geçen yıl sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 263 bin adet olarak gerçekleşti.

2020 yılında Türkiye'deki operasyonel kiralamaların yüzde 52,2'sini 30- 42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 18,3 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 17,9 oranında tercih edildi.

Kaynak: AA

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli olduTemmuz ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın için çarpıcı yıl sonu tahminiGram altın için çarpıcı yıl sonu tahmini
PARTNER43 yaşındaki Deniz, kusursuz fiziğinin sırrını verdi! Her gün aynı sebzenin suyunu içiyor43 yaşındaki Deniz, kusursuz fiziğinin sırrını verdi! Her gün aynı sebzenin suyunu içiyor
Altın bilezik fiyatları ne kadar?Altın bilezik fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Gram altın 2021 sonunda 600 lira!

Gram altın 2021 sonunda 600 lira!

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.