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Euro, borsa,dolar altın: Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın değer kaybederken, döviz değer kazandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,48 azalışla 13.458,10 puandan tamamladı.

Euro, borsa,dolar altın: Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,48 azalışla 13.458,10 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 13.216,16 puanı, en yüksek 14.085,39 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 7,15 azalışla 47.070,34 puana, sanayi endeksi yüzde 3,85 düşüşle 18.476,08 puana, mali endeks yüzde 2,03 kayıpla 18.526,97 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 1,15 gerilemeyle 12.527,90 puana indi.

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK, EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 35,14 ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ ilk sırada yer aldı.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ'yi yüzde 13,96 ile Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ ve yüzde 7,88 ile Aksa Akrilik Kimya Sanayii AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 40,73 ile Şekerbank, yüzde 16,85 ile Destek Finans Faktoring AŞ ve yüzde 15,24 ile Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 560 milyar 660 milyon lirayla ASELSAN, 568 milyar 886 milyon 400 bin lirayla Tüpraş ve 525 milyar 599 milyon 999 bin 999 lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

ALTIN DEĞER KAYBEDERKEN DÖVİZ YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 0,50 azalışla 6 bin 154 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,57 düşüşle 40 bin 263 liraya indi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 0,66 altında 10 bin 103 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,38 artarak 47,5260 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 1,22 yükselişle 54,5180 liraya çıktı.

Geçen hafta 63,1230 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,02 artışla 63,7670 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise yüzde 1,06 değer kazanarak 58,5130 liradan alıcı buldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.174,46
6.175,37
% -1.31
23:59
Ons Altın / TL
191.894,07
192.283,60
% -1.3
23:59
Ons Altın / USD
4.042,01
4.042,61
% -1.49
23:59
Çeyrek Altın
9.879,13
10.096,73
% -1.31
23:59
Yarım Altın
19.696,51
20.193,46
% -1.31
23:59
Ziynet Altın
39.516,51
40.263,42
% -1.31
23:59
Cumhuriyet Altını
40.661,00
41.276,00
% 0.06
12:56
Anahtar Kelimeler:
Altın borsa
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