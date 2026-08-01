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Emet’te biçerdöver yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde seyir halindeki bir biçerdöverde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.10 sıralarında Bahatlar köyü yol ayrımında bir biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Emet’te biçerdöver yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde seyir halindeki bir biçerdöverde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.10 sıralarında Bahatlar köyü yol ayrımında bir biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri, Emet Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri ile Emet Bor İşletmesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi yapan Orman İşletme ekipleri, alevlerin çevreye yayılmasını önleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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