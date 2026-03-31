FORD OTOSAN (FROTO) 01 Nisan Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

FORD OTOSAN (FROTO) hissesi 31 Mart Salı 2026 tarihinde güne 100,30 TL’den başladı. Seans içinde 102,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 99,25 TL görüldü ve günü 101,10 TL’den kapattı.

FORD OTOSAN (FROTO) hissesi için 31 Mart Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,10 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,62 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 16,04 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 101,10 TL, 100,00 TL, 103,80 TL, 102,70 TL, 104,60 TL oldu. Bu dönemde fiyat 100,00 TL – 104,60 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

FORD OTOSAN (FROTO) hissesinin 31 Mart Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 105,60 TL, 52 günlük ortalama 109,69 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 99,33 TL ve 97,67 TL destek, 103,33 TL ve 105,67 TL direnç noktalarıdır.

