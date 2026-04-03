Kabul etmeme şansınız yok! Vatandaş duyunca ‘Kıyamet kopuyor’ Cebinizden çıkacak

Orta Doğu’da devam eden savaş akaryakıt fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Litre fiyatı 80 TL’ye dayanması ve sık sık değişmesi nedeniyle lojistik ve taşımacılık sektöründe de yeni bir düzen geldi. Firmalar artık günlük fiyat uygulamasına geçerken müşteriler de pompa fiyatına göre pazarlık yapıyor.

Kabul etmeme şansınız yok! Vatandaş duyunca ‘Kıyamet kopuyor’ Cebinizden çıkacak
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Akaryakıt fiyatlarının 80 TL’ye yaklaşması en çok lojistik ve taşımacılık sektörünü etkiledi. Akaryakıta gelen zamlar neticesinde maliyetlerin her sabah değiştiğini belirten sektör temsilcileri sabit bir bedel konuşmanın artık imkânsız olduğunu belirtiyor.

Kabul etmeme şansınız yok! Vatandaş duyunca ‘Kıyamet kopuyor’ Cebinizden çıkacak 1

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, artık seferlik fiyat belirlenmeye başladı. Okul ve personel servisleri, eğitim yılı başında yapılan sözleşmeleri ‘akaryakıt ek protokolleri’ ile delmek zorunda kalırken; kapımıza gelen damacana su, tüp gaz ve kurye hizmetlerinde ürünün kendi bedelinden çok ‘getirme maliyeti’ tartışılıyor. İnşaat sahalarında hazır beton mikserleri, sabah şantiyeye girmeden önce o anki mazot fiyatına göre fatura kesiyor.

Kamu hizmetleri de akaryakıt fiyatları nedeniyle zor bir durum yaşamaya başladı. Katı atık ve temizlik hizmetleri akaryakıt fiyatları nedeniyle sürdürülebilirliğini yitirmeye başladı.
Kabul etmeme şansınız yok! Vatandaş duyunca ‘Kıyamet kopuyor’ Cebinizden çıkacak 2

VATANDAŞA YENİ BİR ÖDEME Mİ ÇIKIYOR?

Sektör temsilcileri, sokaktaki çöpün toplanma maliyetinin artık ‘borsa usulü’ günlük yakıt fiyatına endekslendiğini, bu durumun çok yakında vatandaşın karşısına ‘Ek Katı Atık Bedeli’ veya emlak vergilerinde ‘güncelleme’ olarak çıkmasının kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıyor.

Kabul etmeme şansınız yok! Vatandaş duyunca ‘Kıyamet kopuyor’ Cebinizden çıkacak 3

KABUL ETMEYENE ARAÇ YOK!

İstanbul Fatih’te evden eve taşımacılık yapan Hakan Toraman, artık taşınma günündeki mazot fiyatına göre taşınma işlemini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Toraman, şu sözleri kullandı:

"Müşteri kızıyor ama haklıyız; depoyu 30 bin liraya doldurduğumuz kamyon, dönüşte 35 bin liraya doluyor. Bazı işlerde ‘yakıt farkı’ maddesi ekliyoruz, kabul etmeyene araç göndermiyoruz. Nakliyat artık profesyonel hizmetten çıktı, akaryakıt kumarına döndü”
Kabul etmeme şansınız yok! Vatandaş duyunca ‘Kıyamet kopuyor’ Cebinizden çıkacak 4

ZAM DA VAR İNDİRİM DE

Şehirler arası sebze-meyve lojistiği yapan Selim Ertunç, belirsizlik yaşadıklarının altını çizerek şu cümleleri sarf etti:
“Antalya’dan İstanbul’a bir tırın gidiş-dönüş maliyeti sadece yakıtla bitmiyor; köprü, otoyol ve her gün değişen navlun fiyatları belimizi büküyor. Hal esnafına ‘günlük fiyat’ geçiyoruz. Bugün tarlada 10 lira olan domatese, yoldaki mazot zammıyla buraya gelene kadar ciddi maliyet biniyor. Nakliyeci artık yarını göremiyor, bu yüzden fiyatı sefer bazlı, anlık belirliyoruz. Mazot fiyatının nereye gideceğini kimse kestiremiyor. Artınca zam yaparken, düşerken de indirim yapıyoruz”
Kabul etmeme şansınız yok! Vatandaş duyunca ‘Kıyamet kopuyor’ Cebinizden çıkacak 5

“KIYAMET KOPUYOR”

Okul servisi işletmecisi Murat Aloğlu “Eylül ayında anlaştığımız rakam ocak ayında çöp oldu. Mazot 80 liraya dayandığında bizim kâr marjımız tamamen eridi, cebimizden yakmaya başladık. Velilere ‘Ek yakıt farkı’ dediğimizde kıyamet kopuyor ama kontağı kapatmamak için başka çaremiz yok. Servisçilik artık çocuk taşımak değil, her sabah istasyonda ‘bugün kaç lira zarar edeceğiz’ hesabı yapmak oldu”

Okuyucu Yorumları
iş yapanlar haklı su yakmıyorlar, eskiden iki ileri bir geriydi, yılbaşından sonra üç ileri bir geri oluyor.
UÇIYIRUZ KAÇIYORUZ EKONOMİ ŞAHLANDI TEYET GEÇTİK ALLAHA ŞÜKÜR ….
fırsatçılar ülkesi olduk çıktık,kimse biraz fedakarlık edeyim demiyor,yaa kardeşim kar elde ettiğin bir iş yapıyorsun böyle zamanlarda biraz kar marjınızı düşürün,zırt pırt zam yapayım telaşyla yaşamayın vatandaşta biraz nefes alsın,sırtlanın adı çıkmış...
