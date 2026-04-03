TÜİK Mart enflasyonunu açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merak ile beklenen Mart enflasyonunu açıkladı. Her ayın 3’ünde açıklanan enflasyon verisi saat 10.00’da belli oldu. Savaş haberleri ile tamamlanan Mart’ın enflasyon oranının ne olduğu ise milyonlar tarafından merak ediliyor. Peki Mart enflasyonu beklentiler ile doğru orantılı mı gerçekleşti? TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisine göre Mart enflasyonu yüzde kaç oldu? İşte Mart ayı ile ilgili detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Mart enflasyonu belli oldu! TÜİK Mart enflasyonunu saat 10.00’da açıkladı. Vatandaşların yakından takip ettiği enflasyon oranı bugün kamuoyuna duyuruldu. Memur ve memur emeklisinin, SSK ve Bağ-Kur’lunun maaşını etkileyen, kira zammı oranını belirleyen enflasyon oranları her ayın 3’ünde saat 10.00’da açıklanıyor.

MART SAVAŞIN GÖLGESİNDE TAMAMLANDI

ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile başlayan savaşın gölgesinde tamamlanan Mart ayı tamamlandı. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ile akaryakıt fiyatlarına art arda zamlar gelmişti. Ekonomi yönetimi ise enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmak ve alım gücünü korumak amacıyla eşel mobil sistemini devreye almıştı.
ANKETLER NE DEMİŞTİ?

TÜİK ise merak ile beklenen Mart enflasyonunu açıkladı. TÜİK enflasyonu açıklamadan önce AA Finans beklenti anketini kamuoyuna sunmuştu. Buna göre, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,40 artacağını tahmin etti. Şubat ayı beklentileri ise yüzde 2,87 olmuştu.

TÜİK’ten önce ise ENAG Mart enflasyonunu kendi sepetine göre açıkladı. Buna göre ENAG’ın açıkladığı Mart enflasyonu 4,10 oldu.

TÜİK MART ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK ise saatin 10.00 olması ile Mart enflasyonunu kamuoyuna duyurdu. Buna göre, Mart enflasyonu yüzde 1,94 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,87 olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,36 artış, ulaştırmada yüzde 34,35 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,06 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,80 artış, ulaştırmada yüzde 4,52 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 1,91 artış olarak gerçekleşti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
