FORD OTOSAN (FROTO) 17 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

FORD OTOSAN (FROTO) hissesi 16 Aralık 2025 tarihinde güne 99,25 TL’den başladı. Seans içinde 99,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 97,20 TL görüldü ve günü 97,40 TL’den kapattı.

FORD OTOSAN (FROTO) hissesi için 16 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,91 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,31 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 13,31 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 97,40 TL, 99,30 TL, 96,90 TL, 93,65 TL, 90,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 90,50 TL – 99,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

FORD OTOSAN (FROTO) hissesinin 16 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 91,34 TL, 52 günlük ortalama 90,55 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 91,67 TL ve 86,33 TL destek, 100,67 TL ve 104,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.