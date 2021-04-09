Galata Wind Enerji ve Aydem Enerji halka arzı onaylandı, işte hisse fiyat aralığı!

Lider aracı kurum olarak Garanti BBVA Yatırım'ın yer aldığı halka arza ilişkin olarak hazırlanan ve SPK tarafından onaylanan izahname, Garanti BBVA Yatırım'ın internet sitesinde yayımlandı.

AA'da yer alan habere göre, şirketin halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 liraya göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811 milyon 813 bin 446 lira 40 kuruş olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galata Wind Enerji AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen 133 milyon 697 bin 870 lira nominal değerli payları halka arz edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kuyan, küresel iklim değişimine karşı ekonomide düşük karbonlu veya sıfır karbonlu yatırımlara geçişin hız kazandığını belirterek, "Doğayla uyumlu güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarında düşen maliyetler, bu kaynakları fosil yakıtlardan daha iyi seçenekler haline getirdi. Biz de Doğan Holding Enerji Grubu olarak, doğayla uyumlu ve gelecek vaat eden temiz enerji sektöründe büyümek istiyoruz. Doğan Holding Enerji Grubu’nun yenilenebilir enerji şirketlerinden Galata Wind Enerji AŞ'nin yeni yatırımlarla büyümesi için fon yaratma ve kurumsal yapısını güçlendirme amacıyla yaptığı halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasından mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ'NİN HALKA ARZINI SPK ONAYLADI

Reuters'da yer alan habere göre, SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, mevcut sermayesi 5 milyon lira bedelli artışla 705 milyon liraya yükseltilecek Aydem Yenilenebilir Enerji’de 105 milyon lira nominal değerli pay halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 20 milyon lira nominal değerli payın daha ek satışı gerçekleştirilecek.

Halka arzda 1 lira nominal değerli paylar 8.5-9.9 lira fiyat aralığından satışa sunulacak.



