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Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 10:36 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin son dakika açıklamasına göre ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz patates ve soğan dağıtımı yapılacak.

Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ve kuru soğanda stok artışlarını önlemeye yönelik patates ve kuru soğan alımı yapılacağını ve ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

(İHA)

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