Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ve kuru soğanda stok artışlarını önlemeye yönelik patates ve kuru soğan alımı yapılacağını ve ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

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(İHA)



