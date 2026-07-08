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GARANTİ BANKASI (GARAN) 09 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

GARANTİ BANKASI (GARAN), 09 Temmuz Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 08 Temmuz Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 130,40 TL kapanış, %-2,98 değişim ve 4,26 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

GARANTİ BANKASI (GARAN) 09 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -4,01%
AKSEN -0,95%
ALARK -3,67%
AEFES -1,85%
ASELS -1,57%
ASTOR -2,38%
BTCIM -6,34%
BIMAS 0,40%
BRSAN -4,08%
CANTE -3,10%
CIMSA -4,04%
CCOLA -1,58%
DSTKF -2,55%
ECILC -4,40%
EFOR 1,16%
EKGYO -2,58%
ENKAI -1,59%
EREGL -3,20%
FROTO -2,65%
GARAN -2,98%
GUBRF -5,24%
GLRMK -3,43%
HEKTS -3,85%
ISCTR -2,56%
KRDMD -3,30%
KTLEV 5,00%
KCHOL -2,75%
KUYAS -5,01%
MIATK -9,97%
MGROS -1,39%
OYAKC -3,76%
PASEU -3,26%
PGSUS -4,65%
PETKM 0,31%
SAHOL -3,02%
SASA -3,46%
SISE -3,57%
HALKB -3,45%
TAVHL -3,12%
TOASO -0,42%
TRMET -3,39%
TUPRS -0,58%
TRALT -1,82%
THYAO -4,67%
TTKOM -3,37%
TCELL -2,59%
TURSG 1,33%
ULKER -2,36%
VAKBN -4,69%
YKBNK -3,67%
Hande Dağ

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi 08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde güne 133,10 TL’den başladı. Seans içinde 134,40 TL seviyesine yükseldi, en düşük 129,40 TL görüldü ve günü 130,40 TL’den kapattı.
GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi için 08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,98 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,26 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 32,44 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 130,40 TL, 134,40 TL, 133,70 TL, 133,50 TL, 138,60 TL oldu. Bu dönemde fiyat 130,40 TL – 138,60 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesinin 08 Temmuz Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 138,00 TL, 52 günlük ortalama 133,64 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 127,33 TL ve 124,67 TL destek, 135,33 TL ve 140,67 TL direnç noktalarıdır.

GARANTİ BANKASI (GARAN) 09 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

GARANTİ BANKASI (GARAN) 09 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
332
30.685.448.792,75
% -4.67
18:10
ASELS
377
17.789.653.135,00
% -1.57
18:10
ASTOR
317.5
11.602.764.352,25
% -2.38
18:10
AKBNK
70.65
10.464.700.934,25
% -4.01
18:10
TUPRS
256.5
10.307.881.514,25
% -0.58
18:10
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