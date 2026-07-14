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GARANTİ BANKASI (GARAN) 15 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

GARANTİ BANKASI (GARAN), 15 Temmuz Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 14 Temmuz Salı 2026 kapanış verilerine göre 128,90 TL kapanış, %1,74 değişim ve 2,89 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

GARANTİ BANKASI (GARAN) 15 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 2,14%
AKSEN 3,80%
ALARK 0,76%
AEFES -0,30%
ASELS -1,13%
ASTOR 2,20%
BTCIM 0,36%
BIMAS 2,74%
BRSAN 3,87%
CANTE 1,57%
CIMSA -1,46%
CCOLA 2,00%
DSTKF -9,98%
ECILC 0,48%
EFOR 6,50%
EKGYO 0,86%
ENKAI -0,11%
EREGL 2,50%
FROTO -0,61%
GARAN 1,74%
GUBRF 0,43%
GLRMK -0,19%
HEKTS -0,65%
ISCTR 1,39%
KRDMD 6,80%
KTLEV 0,05%
KCHOL -0,21%
KUYAS 1,27%
MIATK 1,80%
MGROS -2,88%
OYAKC -0,35%
PASEU -3,58%
PGSUS 0,36%
PETKM -1,01%
SAHOL 0,28%
SASA -1,18%
SISE 1,07%
HALKB 0,00%
TAVHL -0,48%
TOASO -2,16%
TRMET -0,75%
TUPRS 0,93%
TRALT -1,84%
THYAO -2,25%
TTKOM -0,43%
TCELL 1,10%
TURSG 4,72%
ULKER 0,16%
VAKBN 1,61%
YKBNK -0,41%
Cansu Çamcı

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi 14 Temmuz Salı 2026 tarihinde güne 125,80 TL’den başladı. Seans içinde 129,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 125,70 TL görüldü ve günü 128,90 TL’den kapattı.
GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi için 14 Temmuz Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,74 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,89 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 22,62 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 128,90 TL, 126,70 TL, 129,00 TL, 130,10 TL, 130,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 126,70 TL – 130,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesinin 14 Temmuz Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 136,43 TL, 52 günlük ortalama 132,96 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 126,00 TL ve 124,00 TL destek, 130,00 TL ve 132,00 TL direnç noktalarıdır.

GARANTİ BANKASI (GARAN) 15 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

GARANTİ BANKASI (GARAN) 15 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
326
19.436.897.357,25
% -2.25
18:10
ASELS
348.5
13.341.274.538,25
% -1.13
18:10
ASTOR
325
12.934.865.828,00
% 2.2
18:10
YKBNK
33.96
11.477.677.974,54
% -0.41
18:10
AKBNK
69.1
7.857.736.707,45
% 2.14
18:10
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