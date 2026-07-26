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E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos'ta kurallar değişiyor

1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni e-ticaret düzenlemeleriyle sahte indirimlerden gizli reklamlara kadar birçok uygulamaya yeni kurallar gelirken, internet kesintisine ilişkin emsal bir tüketici kararı da dikkat çekti.

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos'ta kurallar değişiyor
Aleyna Türkmen

İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketici için 1 Ağustos itibarıyla yeni kurallar yürürlüğe giriyor. E-ticaret alanında uygulanacak düzenlemelerle sahte indirim kampanyaları, sosyal medya üzerinden yapılan gizli reklamlar, yasa dışı bahis tanıtımları ve yapay zekâ destekli yanıltıcı içeriklere yönelik denetimler artırılacak. Yeni uygulamalarla hem tüketicinin korunması hem de haksız rekabetin önlenmesi hedefleniyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, yeni düzenlemeler kapsamında indirim ya da benzeri avantaj sunan kampanyaların belirli kriterlere bağlandığını belirterek, bu reklamların artık indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacağını ifade etti.

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos ta kurallar değişiyor 1

İNDİRİMLİ SATIŞLAR VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA YENİ KURALLAR

Türkiye gazetesinin haberine göre, Çevikoğlu, indirimli satış reklamlarında esas alınacak fiyatın, kampanyanın başlangıcından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacağını söyledi.

Çevikoğlu, sosyal medya içerik üreticilerinin herhangi bir kazanç sağlaması, indirimli ürün veya hizmet alması ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde etmesi halinde yaptığı paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibaresini kullanmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Ayrıca falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlarla birlikte yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamının genişletildiğini aktaran Çevikoğlu, yasa dışı şans oyunlarının da yasak kapsamına alındığını ve bu adımlarla tüketicilerin daha etkin şekilde korunmasının amaçlandığını ifade etti.

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos ta kurallar değişiyor 2

TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNDE SÜRE KISALDI

Tüketiciyi yanıltan reklamlar ve haksız rekabete neden olan ticari uygulamalara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Çevikoğlu, tüketici şikâyetlerinin yayımlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara tanınan açıklama ve cevap verme süresinin 72 saatten 48 saate indirildiğini bildirdi.

Yeni uygulamaya göre, bu süre içinde herhangi bir açıklama yapılmaması halinde tüketici değerlendirmeleri doğrudan yayımlanabilecek.

YAPAY ZEKÂ İLE OLUŞTURULAN REKLAMLARDA ŞEFFAFLIK ZORUNLULUĞU

Çevikoğlu, yapay zekâ teknolojileri kullanılarak hazırlanan reklamlarda, gerçek insanlardan ayırt edilmesi mümkün olmayan dijital karakterlerin kullanılması durumunda bunun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesinin zorunlu olacağını söyledi.

Böylece tüketicilerin yapay zekâ ile oluşturulan içerikleri gerçek kişilerden ayırt edebilmesi amaçlanıyor.

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos ta kurallar değişiyor 3

İNTERNET KESİNTİSİ "AYIPLI HİZMET" KABUL EDİLDİ

Öte yandan İzmir'de Tüketici Hakem Heyeti, uzun süreli internet kesintisi ve bağlantı sorunları nedeniyle aboneliğini sonlandıran bir tüketici lehine emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan L.İ., taahhüt süresi devam ederken bağlantı hızındaki düşüş ve sık sık yaşanan kopmalar nedeniyle internet aboneliğini iptal etti. Bunun üzerine firmaya 4 bin 211 lira cayma bedeli ödeyen tüketici, ücretin haksız olduğunu savunarak İzmir İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Firma ise hizmetin başka bir işletmeciye ait altyapı üzerinden sunulduğunu, altyapı kaynaklı arızalara doğrudan müdahale yetkisinin bulunmadığını ve tüketicinin taahhüt süresi dolmadan aboneliğini sonlandırması nedeniyle tahsil edilen 4 bin 211 liralık cayma bedelinin mevzuata uygun olduğunu öne sürdü.

Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti ise yaşanan uzun süreli internet kesintileri ve bağlantı problemlerini "ayıplı hizmet" kapsamında değerlendirerek tüketiciden tahsil edilen cayma bedelinin iadesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
e-ticaret indirim alışveriş kampanya
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