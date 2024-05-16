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Geçen yıl dibi görmüştü! Borsada yabancı takas oranı iki yılın zirvesinde

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.05.2024 09:19
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Rekor üstüne rekor kıran ve zirvesini yenileyen Borsa İstanbul'a ilgi yoğun, yabancı yatırımcı oranı da hızla artıyor. Geçen yıl yüzde 27 ile dibi gören yabancı takas oranı iki yılın zirvesine yükseldi. Yabancıların elindeki toplam hisse tutarları da 40 milyar liraya yaklaştı.

Geçen yıl dibi görmüştü! Borsada yabancı takas oranı iki yılın zirvesinde

Borsa İstanbul'un peş peşe rekorlar kırmasının ardından yatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçti. Yabancı yatırımcı oranında da artış var. Borsada yabancı takas oranı yüzde 40’ı aşarak 2 yılın zirvesine yerleşti. Türkiye'nin gri listeden çıkması ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarının sürmesiyle yabancı yatırımcı sayısının daha da artması bekleniyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, 2013-2020 arasındaki 7 yıl boyunca yüzde 62 ile yüzde 65 arasında zirvede olan borsadaki yabancı takas oranı pandeminin başlaması ve uygulanan ekonomi politikalarıyla birlikte 2023 Haziran ayında yüzde 27 seviyesine kadar düştü.

Yabancı oranı 2024 itibariyle yükselişini hızlandırdı. En son şubat 2022 tarihinde yüzde 40 seviyesinde olan yabancı takas oranı 13 Mayıs itibarıyla yüzde 40,03 seviyesine yükseldi. Yabancı oranındaki artışta QNB Finansbank’ın piyasa değerinin son 1 ayda 27 milyar dolardan 42 milyar dolara çıkmış olmasının da etkili oldu.


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