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Gram Altın Grafiği: TCMB enflasyon tahmini

06.11.2023 09:08 | Son Güncelleme:
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TCMB Başkanı Erkan, Türkiye'nin merkez bankası olan TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminlerini güncellediğini açıkladı. Yapılan güncellemeyle, banka 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %5.8'den, Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu bir şekilde %6.5'e yükseltti. Aynı şekilde, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini de %3.3'ten %3.6'ya revize edildi.

Gram Altın Grafiği: TCMB enflasyon tahmini

TCMB Başkanı Erkan, Türkiye'nin merkez bankası olan TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminlerini güncellediğini açıkladı. Yapılan güncellemeyle, banka 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %5.8'den, Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu bir şekilde %6.5'e yükseltti. Aynı şekilde, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini de %3.3'ten %3.6'ya revize edildi.

TCMB Başkanı Erkan, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında yılın son Enflasyon Raporu'nu sunarak, bankanın ana görevinin fiyat istikrarını sağlamak ve sonuç olarak enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek olduğunu belirtti.

Bu açıklamaların ardından, gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verilerine çevrildi. Ekim ayında aylık bazda %4'lük bir artış ve yıllık bazda ise %62.5'lik bir enflasyon bekleniyor. Kur hareketlerindeki yukarı yönlü eğilim ve enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon üzerinde önemli bir etki yapmaya devam ediyor gibi görünüyor.

https://www.tradingview.com/x/F3xbNJzX/
Grafik TradingView’den

Altın gram grafik 1819 TL seviyesinden al sinyalleri vermektedir. Süpertrend olumlu çizgide ilerlerken momentum halen eksi -1 yönde fakat her an artışa geçebilecek raddede bulunmaktadır.

Destek olarak 1779 TL ve direnç olarak 1832 TL hafta başında önemli kritik duvar olarak belirtmektedir. Profil hacim göstergesi 1660 TL’de destek sağlamaktadır. Yapay zekada trend ve temel analiz sonucunda Bitcoin, TUPRS ve SASA’yı kıyasladığımızda enerji şirketi Tüpraş'ın net alım fırsatı verdiğini anlamaktayız.

Yatırımcılara detaylı teknik analizler yapma ve potansiyel ticaret fırsatlarını değerlendirme imkanı tanır. Tüccarlar, trend çizgileri, destek ve direnç seviyeleri gibi önemli grafik unsurları çizebilir ve altın fiyatının Amerikan doları karşısındaki hareketini analiz etmek için çeşitli grafik formasyonları uygulayabilirler. TradingView'ın Ekonomik Takvimi'ni kullanarak, tüccarlar piyasayı etkileyen önemli katalizörler hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bu sayede gelecekte olası piyasa hareketlerini öngörebilir ve ticaret stratejilerini buna göre ayarlayabilirler.

Sonuç olarak, TCMB'nin enflasyon tahminlerindeki yükseltmeler olumsuz görünebilir, gelecekteki enflasyon verileri sorunlu görünmektedir. Türkiye'deki ekonomik durum depremin izlerini silmek üzere ancak enerji fiyatlarında artış sürüyor ve Filistin’de İsrail devlet terörü Türkiye’nin ve bölgenin güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkıyor.

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