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'Gram altını geçecek' diyen uzman isim o yatırıma çekti! 'Bana göre bedava'

28.02.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle pandemi döneminden sonra dünya çapında dalgalı seyreden piyasalar yatırımcıların sıkı takibinde yer alıyor. Son dönemlerde zirve üstüne zirve yapan altın fiyatlarının ardından birçok uzman, gümüş yatırımına da dikkat çekiyor. Gümüşün getirisinin altının getirisini geçeceğini öngören Altın ve Para Piyasaları Uzman Memiş, 'Benim için bedava' dedi. İşte tüm detaylar...

'Gram altını geçecek' diyen uzman isim o yatırıma çekti! 'Bana göre bedava'

Ons, gram altın fiyatları pandemi döneminin ardından değer kazanmaya devam ediyor. Kısa vadede dalgalı seyreden altın fiyatlarıyla birlikte son zamanlarda gümüş fiyatlarında da yükseliş bekleniyor. Birçok uzman, gümüşün 2023 yılında yatırımcılarına yüksek getiri sağlayacağını ifade ediyor. İşte uzman isimlerden gümüş yorumları...

'Gram altını geçecek' diyen uzman isim o yatırıma çekti! 'Bana göre bedava'

'BENİM İÇİN BEDAVA'

Altın yatırımının yanı sıra gümüş yatırımına da dikkat çeken Memiş TV100'de gram gümüş için, "Geçen haftayı düşüşle tamamladı. Ekranlarda 12,58 lira seviyesindeydi. Serbest piyasalarda 13 lira seviyesinin üzerinde. Özellikle ekrana bakıp, gördüğüne inananlar olsa da iş alıma geldiğinde gerçeği görüyorlar. Ucuza gümüş yok. Yıllık getiride yine gram altından fazla bekliyorum. Gümüşü sorduklarında 'Bana göre bedava' diyebiliyorum. Yıllık getiride son sözü gümüş söylüyor." dedi.

'Gram altını geçecek' diyen uzman isim o yatırıma çekti! 'Bana göre bedava'

30 DOLAR HEDEFİ!

ABC Bullion CEO'su Janie Simpson gümüş fiyatları için yaptığı açıklamada bu sene 30 dolar hedefini göstererek, "Gümüş, tarihsel olarak bakıldığında enflasyonun yüksek olduğu yıllarda yıllık yüzde 20'ye yakın getiri sağlamıştır. Bu cazip kayıt ve gümüşün altına göre ne kadar ucuz olduğu dikkate alındığında, gümüş fiyatının bu yıl 30 dolar/ons seviyesine doğru gittiğini görmek sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

"BU FİYATLAR KOMİK GELEBİLİR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan ise gümüşün, altına nazaran daha yavaş ilerlediğini ancak yükselmeye başladığında yatırımcısını son derece mutlu edebileceğini söylemişti. "Yıl sonuna doğru bu fiyatlar çok komik gelebilir diye düşünüyorum" diyen Kaan, ilk hedefin 35 dolar sonrasında da 41 dolar olabileceğini belirtmişti.

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Altın Gümüş İslam Memiş

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