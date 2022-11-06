Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Dolar 18,56 TL'den işlem görüyor. Ons altının alışı dolar bazında 1.681,31 dolar iken TL bazında ise 31.214,36 TL oldu. Peki gram, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları...
Gram altın alış/satış: 1.003,61/ 1.004,00
Çeyrek altın alış/satış: 1.605,78/ 1.641,54
Yarım altın alış/satış: 3.201,52/ 3.283,08
Ons altın alış/satış: 31.214,36 /31.229,29
Gremse altın alış/satış: 16.231,00 /16.466,00
Ziynet altın alış/satış: 6.423,11/ 6.546,07