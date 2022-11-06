Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Dolar 18,56 TL'den işlem görüyor. Ons altının alışı dolar bazında 1.681,31 dolar iken TL bazında ise 31.214,36 TL oldu. Peki gram, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN KE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.003,61/ 1.004,00

ÇEYREK ALTIN KE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.605,78/ 1.641,54

YARIM ALTIN KE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.201,52/ 3.283,08

ONS ALTIN KE KADAR?

Ons altın alış/satış: 31.214,36 /31.229,29

GREMSE ALTIN KE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 16.231,00 /16.466,00

ZİYNET ALTIN KE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.423,11/ 6.546,07

