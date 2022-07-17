Piyasaların gidişatı için gözler, temmuz ayında gerçekleştirilecek FED faiz toplantısına çevrildi. Bu toplantıda alınan karar doların ve altının yönünü belirleyecek. Altın fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor. Peki gram ve yarım altın ne kadar? 17 Temmuz gram, yarım altın kaç TL oldu? İşte merak edilenler...
Ona altın dolar bazında 1.707,25 dolara alınıyor ve 1.708,68 dolara satılıyor. Türk Lirası bazında ise alışı 29.697,44 TL iken satışı, 29.739,58 TL'dir.
Gram altın alış/satış: 955,07/ 955,87
Çeyrek altın alış/satış: 1.528,12/ 1.562,85
Yarım altın alış/satış: 3.046,68/ 3.125,70
Cumhuriyet altını alış/satış: 6.507,00 /6.605,00
Gremse altın alış/satış: 15.785,00 /16.125,00
Ata altın alış/satış: 6.519,00/ 6.647,00
Ziynet altın alış/satış: 6.112,46 /6.232,29
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