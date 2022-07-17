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Gram ve yarım altın ne kadar? 17 Temmuz gram, yarım altın kaç TL oldu?

17.07.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram ve yarım altının güncel fiyatları araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere altındaki yükseliş, dolar ile paralel seyrediyor. Dolar, 17,39 TL'den işlem görüyor. Peki gram ve yarım altın ne kadar? 17 Temmuz gram, yarım altın kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

Gram ve yarım altın ne kadar? 17 Temmuz gram, yarım altın kaç TL oldu?

Piyasaların gidişatı için gözler, temmuz ayında gerçekleştirilecek FED faiz toplantısına çevrildi. Bu toplantıda alınan karar doların ve altının yönünü belirleyecek. Altın fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor. Peki gram ve yarım altın ne kadar? 17 Temmuz gram, yarım altın kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

Gram ve yarım altın ne kadar? 17 Temmuz gram, yarım altın kaç TL oldu?

ONS ALTIN NE KADAR?

Ona altın dolar bazında 1.707,25 dolara alınıyor ve 1.708,68 dolara satılıyor. Türk Lirası bazında ise alışı 29.697,44 TL iken satışı, 29.739,58 TL'dir.

GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 955,07/ 955,87
Çeyrek altın alış/satış: 1.528,12/ 1.562,85
Yarım altın alış/satış: 3.046,68/ 3.125,70

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 6.507,00 /6.605,00
Gremse altın alış/satış: 15.785,00 /16.125,00
Ata altın alış/satış: 6.519,00/ 6.647,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.112,46 /6.232,29

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