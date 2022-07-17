Piyasaların gidişatı için gözler, temmuz ayında gerçekleştirilecek FED faiz toplantısına çevrildi. Bu toplantıda alınan karar doların ve altının yönünü belirleyecek. Altın fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor. Peki gram ve yarım altın ne kadar? 17 Temmuz gram, yarım altın kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ona altın dolar bazında 1.707,25 dolara alınıyor ve 1.708,68 dolara satılıyor. Türk Lirası bazında ise alışı 29.697,44 TL iken satışı, 29.739,58 TL'dir.

GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 955,07/ 955,87

Çeyrek altın alış/satış: 1.528,12/ 1.562,85

Yarım altın alış/satış: 3.046,68/ 3.125,70

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 6.507,00 /6.605,00

Gremse altın alış/satış: 15.785,00 /16.125,00

Ata altın alış/satış: 6.519,00/ 6.647,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.112,46 /6.232,29

