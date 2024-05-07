Günün önemli şirket haberleri (7 Mayıs 2024 Salı)

Bugün iş dünyasında birçok heyecan verici gelişme yaşanıyor. Şirketler, stratejik ortaklıklar kurarak güç birliği yapıyor, büyüme hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerliyor ve geleceğe yönelik yatırım projelerine odaklanıyor. Sermaye artırımları, yeni iş anlaşmaları ve yapılan değişiklikler de iş dünyasının dinamizmini yansıtıyor. Şirketlerin kararlı adımları ve inovasyona dayalı stratejileri, bugünün en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, piyasaları etkileyerek iş dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli konuları yansıtıyor. İşte günün öne çıkan şirket haberleri…

ALTNY – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 8 – 9 – 10 Mayıs’ta toplanacak.

KOCMT – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 9 – 10 Mayıs’ta toplanacak.

AKBNK – Yurt dışında 741 gün vadeli 22 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

AKFGY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 6,5 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.

AKFYE – Van depolamalı güneş enerjisi üretim tesisinin Depolama (120 MWh) + Üretim GES (50 MW) ön lisanslarının EPDK‘dan teslim alındığı, 80 MW kurulu güce sahip 2 depolamalı GES ve 205 MW kurulucu güce sahip 4 depolamalı RES olmak üzere toplam 285 MW kurulu güce sahip yeni yatırımları gerçekleştirmek için gerekli çalışmalara başlandığı ve yeni depolamalı üretim tesis yatırımları tamamlanınca toplam kurulu güç kapasitesinin yaklaşık 1200 MW düzeyine çıkmasının hedeflendiği açıklandı.

ALBRK – Fitch Ratings tarafından bankanın uzun vadeli ulusal kredi notunun BBB(tur) ve not görünümü Pozitif olarak belirlendiği açıklandı.

ARENA – Paynet Ödeme Hizmetleri’nin hisselerinin 100%'ünün İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri’ne satılmasına karar verildiği, satın alma sözleşmesinin imzalandığı ve Iyzico’nun şirkete 87 milyon dolar sabit bedel ve bu tutarın üzerine ilave olarak hisse devrinin gerçekleştirileceği tarihte Paynet mali tablolarında bulunan Düzeltilmiş Net Nakit miktarında ödeme yapacağı açıklandı.

AVPGY – Artaş İnşaat mülkiyetinde bulunan İstanbul Avcılar’daki 17 bağımsız bölümün satın alımına ilişkin tapu işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

CVKMD – Şirketin hakim ortağı Hüseyin Çevik tarafından 2.940.000 adet B grubu payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması amacıyla SPK’ya başvuru yapıldığı, başvurunun SPK tarafından olumlu karşılanması durumunda pay satışından elde edilecek gelirin %50'sinin herhangi bir faiz işletilmeksizin şirkete sermaye avansı olarak konulacağı açıklandı.

DNISI – Göksel Gürpınar tarafından 3.579.870 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

DNISI – Metin Akdaş tarafından 3.579.870 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EBEBK – Nisan’da ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %6,8 artışla 4,49 milyona, Ocak – Nisan döneminde %6,6 artışla 16,7 milyona yükseldiği, internet sitesi ziyaretçi sayısının ise Nisan’da geçen yılın aynı dönemine göre %16,4 azalışla 9,26 milyona, Ocak – Nisan döneminde %4,7 azalışla 46,7 milyona gerilediği açıklandı.

ERSU – Şirketin Konya’daki arsa ve binalarının satışı için teklif alımına başlandığı açıklandı.

ESCOM – Şirketin bağlı ortaklığı Alesta Yatırım’ın 2022’de 2,5 milyon dolar şirket değerlemesi üzerinden %2,5 iştirak ettiği Sensegreen Ltd. şirketindeki payını aynı değerlemeden hisseye çevrilebilir finansman sözleşmesiyle %3,75'e yükselttiği açıklandı.

FONET – Şirketin Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli SBYS Hizmet Alımı ihalesine katılarak 74,0 milyon TL ile en uygun teklifi verdiği açıklandı.

GARFA – 179 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

HUNER – Sermaye artırımından elde edilecek fonun %53’ünün yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımlarına, %37’sinin şirketin bağlı ortaklıklarına borç verilmesi ve bağlı ortaklıklarına ait kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinde, %10’unun bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasına kullanılmasına karar verildiği açıklandı.

IEYHO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

IZMDC – Kuru Yük Gemileri, M/V Halil Şahin, M/V IDC Pearl, ve M/V IDC Diamond'un satış işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

KAYSE – Bakanlık tarafından şirkete 31 Ağustos’a kadar 42.658 ton şeker ihracat izni verildiği açıklandı.

KAYSE – Bakanlık tarafından 31 Ağustos’a kadar şirket için açılacak olan Kristal Şeker ihracat izin kaydı miktarının 9.961 ton olduğu açıklandı.

KCAER – ABD’de üretim tesisleri ve/veya servis merkezi kurulması için fizibilite çalışmalarına başlanmasına karar verildiği açıklandı.

KBORU – Şirketin yurt içinde ve yurt içinde toplamda 50,1 milyon TL + 960.200 dolar tutarında HDPE100 ve Koruge Boru sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

KERVN – Şirketin borçlusu olduğu dosyanın ve bu takip konusu alacağa işlemiş ve işleyecek faiz, alacağa bağlı diğer tüm feriler, hacizler, kişisel ve ayni teminatlar ve davaları ile birlikte Toygar Yedigöz tarafından dosyanın alacaklısı Akbank’tan temlik alındığı açıklandı.

KOTON – Şirket payları 10 Mayıs’ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

KRVGD – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun AA+ (tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun J1+ (tr) ve not görünümlerinin stabil olarak belirlendiği açıklandı.

LILAK – Şirket paylarının halka arzı kapsamında Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,6 katı talep geldiği açıklandı.

LILAK – Şirket payları 9 Mayıs’ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

LINK – Şirket ile İKAS Teknoloji arasında iş birliği sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

QNBFL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 575 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

PEKGY – Elçin Yalçın tarafından 200.670 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SAYAS – Şirket tarafından Chengxi Shipyard Co unvanlı müşterisine verilen 766.345 euroluk tekliflerin onaylandığı açıklandı.

SNICA – Şirket ile Mabani Al Asemah arasında 2,0 milyon dolar tutarında üst yapı boru ürünlerinin satışına ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.

SMART – Şirket iştiraki Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında 3,1 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

SOKE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 438 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ULUFA – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın bir yıl süre ile yenilendiği açıklandı.

UNLU – Ünlü Bilgi Teknolojileri ve Bilişim Anonim Şirketi ünvanlı şirketin kuruluşunun tescil edildiği açıklandı.

YAYLA – Hüseyin Yayla tarafından 21,50 – 22,30 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,65’e geriledi.

YYAPI – Şirket iştiraki Yeşil Global Enerji paylarının halka arzı kapsamında KSS sistemine geçildiği, halka arz süreci kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

AKYHO – Zeki Şentürk tarafından 8,03 TL fiyattan 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,19’a yükseldi.

BIGCH – Luxchefs Sarl tarafından 36,05 TL fiyattan 2.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,47’ye yükseldi.

BIGCH – Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Hatice Cizreli tarafından 30,00 – 36,05 TL fiyat aralığından 4.590.869 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,10’a geriledi.

BIGCH – Barış Baygün tarafından 30,00 TL fiyattan 1.029.131 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,96’ya yükseldi.

BIGCH – Avni Altan Kosova tarafından 30,00 TL fiyattan 1.323.167 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,24’e yükseldi.

BIGCH – Devrim Çağlar Sönmeztürk tarafından 30,00 TL fiyattan 735.093 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,69’a yükseldi.

BIGCH – Murat Aslan tarafından 30,00 TL fiyattan 294.037 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,27’ye yükseldi.

BIGCH – Fethi Satuhan Tan tarafından 30,00 TL fiyattan 2.128.966 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %23,66’a geriledi.

EYGYO – Ömer Faruk Çelik tarafından 10,36 – 10,48 TL fiyat aralığından 2.800.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %65,48’e geriledi.

EUYO – Bank of America Corporation tarafından 18,22 – 19,03 TL fiyat aralığından 429.394 adet alış ve 531.653 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,63’e geriledi.

GRNYO – Bank of America Corporation tarafından 10,68 – 10,83 TL fiyat aralığından 3.013.952 adet alış ve 3.617.164 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,65’e geriledi.

KRTEK – Pınar Molu tarafından 40,50 – 41,40 TL fiyat aralığından 89.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,43’e geriledi.

KUYAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 38.000 adet pay 49,42 TL fiyattan geri alındı.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 89,25 – 90,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

METUR – BCC Yatırım tarafından 17,02 TL fiyattan 1.398.425 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %23,75’e geriledi.

MPARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 247,50 – 251,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

OSMEN – Osman Utku Bozdoğan tarafından 300,00 – 310,75 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,03’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM

GLRYH – Şirket sermayesinin 120 milyon TL’den %200 oranında bedelli 240 milyon TL nakden, %200 oranında bedelsiz 240 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Kaynak: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.







