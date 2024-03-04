Halka arzlar ile yeniden 8 milyonu aşmıştı! Borsada yüzde 40 vergi iddiasına Bakan Şimşek’ten yanıt: ‘Kur Korumalı Mevduat’ örneği ile formülü anlattı

2023 yılında halka arzlarda yıl sonunda frene basılmıştı. Ekim ayında halka arzların etkisi ile 8,6 milyon rakamına ulaşan yatırımcı sayısı rekor kırmış, sonrasında 7,3 milyona geriledi. Ancak halka arzların yeniden başlaması ile yatırımcı sayısı borsada yeniden 8 milyon sınırını aşarak 8 milyon 163 bine yükseldi.

BORSAYA VERGİ Mİ GELİYOR?

Yatırımcının borsaya ilgisi yeniden canlanırken bir süredir ortalarda dolaşan döviz, fon ve faiz gelirlerinde yüzde 40 vergi yetkisi iddialarına en yetkili isimden yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten çok net bir yanıt geldi.

Bakan Şimşek, “Biz o yetkiyi alırken, gelir vergisinin üst dilimine kadar dedik. Gelir vergisinin üst dilimi yüzde 40'tır. Ama burada hangi tedbiri, hangi sıralamayla, hangi dozda uygulayacağımız ayrı bir husus” ifadelerini kullanarak, “Biz başından beri ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Ama ne zaman, hangi sıralamayla, hangi dozda yapılacağı hususu her zaman kitabi olmuyor. Makro ekonomi kitaplarında bu yok. Burada biraz sanat boyutu ön plana çıkıyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“YETKİ ALMIŞ OLMAMIZ KULLANACAĞIMIZ ANLAMINA GELMİYOR”

Piyasaya net mesaj veren Bakan Şimşek, “Biz piyasaları tedirgin edecek adımlar atmayız. Biz tabii ki vergide adalet üzerine çalışacağız. Vergide adalet demek herkesin kazandığı ölçüde bir miktar vergi vermesi demektir. Bu ayrı bir konu. Ama bizim yüzde 40'a kadar yetki almış olmamız, yüzde 40'ı kullanacağımız anlamına gelmiyor. Biz bundan sonraki düzenlemelerimizde ideali dikkate alacağız. Ama oraya geçiş üç yıl mı alır, beş yıl mı alır, 10 yıl mı alır, bu ayrı bir konu” dedi.

BORSADA VERGİ DÜZENLEMESİNDE KKM ÖRNEĞİ

Bakan Şimşek olası bir borsada vergi düzenlemesinde formülün nasıl olacağına dair de ipucu vererek, “Ama elimizin altında bütün enstrümanlar olsun. Bizim ne borsaya ne de başka alana piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi şu an gündemimizde değil. Biz kur korumalıdan çıkışı bile piyasayı bozmadan, kademeli yapıyoruz. Rezerv birikimini bile, ilk verdiğim mesajlardan biridir, piyasa koşulları elverdiği ölçüde yapıyoruz” diye açıklamada bulundu.







