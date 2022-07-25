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Hisse senedi türevleri nelerdir? Hisse senedi özellikleri ve türleri

07.07.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir şirketin pay sahiplerine (ortaklarına) pay miktarları karşılığında verdiği kıymetli evraklara hisse senedi denmektedir. Bu değerli senetlerin kullanım amaçlarına göre birçok çeşidi bulunmaktadır. Hisse senedi sahibi olan kişilere büyük kazançlar ve önemli haklar sağlamaktadır. Hisse senedi türevleri nelerdir?

Hisse senedi türevleri nelerdir? Hisse senedi özellikleri ve türleri

İçindekiler

  • Hisse Senedi Çeşitleri
  • Hisse Senedi Özellikleri

Pay senetleri olarak da bilinen hisse senetleri, ihraç değerleri veya devir işlemlerindeki farklılıklar açısından kendi içerisinde çeşitli kategorilere ayrılır. Şirket ortakları için hisse senetleri sermaye artırma aracı olarak kullanılabilir. Yatırımcılar veya potansiyel yatırımcılar birikimlerini değerlendirmek için hisse senedi satın alabilir.

Hisse Senedi Çeşitleri

Hisse senedi türevleri, hisse senedi özelliklerini taşımayan ve işlevlerini göstermeyen menkul kıymetler olarak tanımlanmaktadır. Hisse senedi, borsa piyasasının en yüksek hacimli işlem gören yatırım aracı olarak kabul edilmektedir. Hisse senedi türleri arasında en bilinenleri aşağıdaki maddelerde yer almaktadır.

Adi ve imtiyazlı hisse senetleri: Şirket kuran çoğu kişinin yatırım yaptığı hisse senetlerinden biri adi hisse senedidir. Bu hisse türü şirketin belirli bir bölümünü temsil etmektedir. Adi hisse senedine sahip olanlar başta şirket yönetimde yer alma hakkı olmak üzere; oy kullanma, kardan pay alma, şirket ile ilgili bilgi alma gibi haklara sahip olur. İmtiyazlı hisse senetlerinde ise kar payı dağıtımı hakkı bulunur. Bu hisse senetleri altın hisse olarak da bilinmektedir.

Bedelli - bedelsiz hisse senetleri: Şirket kurulurken veya sermaye artırımına gidilirken ihraç edilen hisse senetleri bedelli olarak adlandırılır. Bedelsiz hisse senetleri ise şirketlerin bazı varlıklarında meydana gelen artışın sermayeye eklenmesiyle ihraç edilen hisselerdir.

Kurucu - intifa hisse senetleri: Kurucu hisse senedi, şirketin kurucularına ve şirket için önemli olan kişilere verilen bedelsiz hisseler olarak tanımlanmaktadır. Sadece temettü hakları vardır. Oy kullanma hakkına sahip değillerdir.

Nama - hamiline yazılı hisse senetleri: Şirket ortaklarının isminin yazılı olduğu hisse senetlerine nama hisse senedi denir. Ortaklık payını temsil ettiğini ifade etmek için çıkarılır. Hamiline yazılı hisse senetlerinde ise kişinin adı yazılı değildir.

Primli ve Primsiz Hisse Nedir?

Hisse senetlerinin üzerinde birtakım nominal değerler bulunur. Bu değerden daha yüksek bir bedel ile ihraç edilen senetler primli olarak adlandırılırken, hisse senedinin üzerinde yazılı olan nominal değerden ihraç edilen senetler primsiz olarak adlandırılır.

Hisse senedi nasıl alınır? Hisse senedi nedir, nereden alınır?Hisse senedi nasıl alınır? Hisse senedi nedir, nereden alınır?

Hisse Senedi Özellikleri

Hisse senetleri farklı özellikleri ve çeşitleri ile birçok yatırımcıya avantaj sağlamaktadır. Kendi içlerinde birbirinden farklı özelliğe sahiptir. Bu özellikler aşağıda sıralanmaktadır.

  • Likit özelliğe sahip oldukları için istenildiği anda nakde çevrilebilir.
  • Yatırım aracı olarak kullanılırken en üst veya en alt limiti yoktur.
  • Şirketin geleceğine ve daha da büyümesine katkı sağlar.
  • Bir hisseye yatırım yapıldığında o şirkete ortak olma hakkı tanınır.
  • Şirketin sermaye artırımına katılma hakkı verir.
  • Birikimlerin reel piyasaya aktarılmasında büyük rol oynar.
Hisse senedi sahibinin hakları nelerdir? Hisse senedi sahibine nasıl haklar sağlar?Hisse senedi sahibinin hakları nelerdir? Hisse senedi sahibine nasıl haklar sağlar?


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