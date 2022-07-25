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Hisse senedi sahibinin hakları nelerdir? Hisse senedi sahibine nasıl haklar sağlar?

07.07.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hisse senedi, şirketlerin ortaklıklarını belgelemek amaçlı verdikleri önemli evraklar olarak bilinmektedir. Pay senedi olarak da adlandırılan hisse senedi; sermaye şirketlerinin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerinin veya anonim şirketlerinin ortaklarına farklı avantajlar sağlayan bir yatırım aracıdır. Hisse senedinin sahibinin hakları nelerdir?

Hisse senedi sahibinin hakları nelerdir? Hisse senedi sahibine nasıl haklar sağlar?

Ortakların sermayesini temsil eden hisse senetleri, aynı zamanda sahiplerine birçok farklı hak tanır. Bu değerli evraklar ortaklık dışında bir mülkiyeti de temsil edebilir. Borsa piyasasında en çok işlem gören yatırım aracıdır. Hem şirketler hem de yatırımcılar için ayrı bir önem taşır. Hisse senedi getirileri şirketlerin kazançlarına ya da yatırımlarına göre farklılık göstermektedir.

Hisse Senedi Sahibinin Hakları

Hisse senedi çıkarabilecek şirketler; anonim, sermaye ve sermayesi paylara bölünmüş şirketleri kapsamaktadır. Bu şirketlerin hisse senedini çıkarabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alması gerekmektedir. Hisse senedine sahip olduktan sonra ortaklara önemli haklar doğmaktadır. Hisse senedinin sahibine sağladığı haklar aşağıdaki listede yer almaktadır.

Ortaklık Hakkı: Hisse senedi çıkaran ve sahip olan herkes şirkete ortak olmuş sayılır.

Kar Payı Alma Hakkı: Kar payı alma hakkı şirket ortakları için oldukça önemlidir. Kazanılmış haklar olarak isimlendirilen bu haklar sınırlandırılabilir. Sınırlandırma olması ise kar payı miktarının azalması manasına taşır. Halka açık veya borsada işlem gören şirketlerin karlarını nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtma hakkı bulunmaktadır.

Şirket Yönetimine Katılma Hakkı: Bu hakla ile birlikte ortaklar yönetim kurulumu seçme hakkına sahip olur. Ayrıca yönetim kuruluma seçilme hakkı da doğar.

Rüçhan Hakkı: Şirket ortaklarının şirketlerin yeni çıkaracağı paylardan kendi payları oranında alma hakları bulunur. Bu hakkın on beş gün içerisinde kullanılma zorunluluğu vardır. Duruma göre bu haklar sınırlandırılabilir, devredilebilir veya tamamen kaldırılabilir.

Tasfiye Bakiyesine Katılma Hakkı: Kurulan şirketin kapatılması veya tasfiye edilmesi durumunda her pay sahibi tasfiye veya kapanma sonucu kalan bakiyeden kendi pay oranında alma hakkına sahiptir.

Oy Verme Hakkı: Hisse senedine sahip olan ortakların en az bir oy kullanma hakkı mevcuttur. Genel kurulda oy verme hakkı doğar.

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı: Bütün pay sahiplerinin bilgi alma hakkı bakidir. Bu hak hiçbir şekilde şirket organlarının kararı ile engellenememektedir.

Özel Denetim İsteme Hakkı: Pay sahiplerinin olası bir durumda özel denetim talep etme hakkı bulunmaktadır. Tek bir paya sahip olan biri bile özel denetim talebini dile getirebilir.

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