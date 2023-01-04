İndikatör nedir? Borsa piyasalarında indikatör ne işe yarar?

Borsada yapılacak olan işlemlerin ve yatırımların yönünü belirlemek adına kullanılan çeşitli araçlar bulunur. Bu araçlar yatırımcılar için yol gösterici olup geleceğe yönelik sağlıklı karar vermeye yardımcı olur. Bu araçlardan biri de indikatörlerdir. Fransızca kökenli olarak karşımıza çıkan indikatör kelimesi dilimize gösterge anlamını karşılamaktadır. Kimya başta olmak üzere farklı alanlarda da kullanılan indikatör kelimesi finansal alanda borsada oldukça sık kullanılır. Bu kavram Türkçe açıklamasında olduğu gibi borsada da piyasaya yön veren bir gösterge aracı olarak kullanılır. Borsa ile yakından ilgilenenler için yapılacak işlemlerin belirlenmesi ve buna göre bir yol çizilmesi adına indikatörler önemli bir yer tutmaktadır.

İndikatör nedir?

"İndikatör ne demek?" sorusuna kısaca indikatörlerin teknik analiz göstergesi olduğu cevabını verebiliriz. İndikatörler, piyasada bulunan mevcut ortamı belirlemek ve gelecekte ortaya çıkma olasılığı yüksek bulunan fiyatların devinimlerini ortaya çıkarmak adına kullanılan istatistiksel bir araçtır. Bu bağlamda indikatörler, söz konusu finansal varlıklar için "al" ya da "sat" sinyallerini verir. İndikatörler mevcut bulunan finansal varlıklar adına al ya da sat işareti vermektedir. Dolayısıyla indikatörler kullanılarak gelecekte oluşabilecek fiyatlar hakkında düşük hatalarla tahminde bulunabilen matematiksel verilere ulaşılabilmektedir.

Teknik analiz açısından önemli parçalardan biri olarak karşımıza çıkan indikatörler, yatırımcıların daha tekniksel ve bilimsel bir yöntem kullanıp buna uygun olarak yatırımlarda bulunmalarına yardımcı olmaktadır. Günlük değerler ile sınırlanmayan indikatör hareketliliği uygun bir şekilde incelendiği vakit daha doğru sonuçlar elde edilir. Fiyatlarda meydana gelen yükselişlerin ortaya konulduğu grafikler üzerinde oluşan indikatörlerin etkili analizi için borsa ve finans takibine de ihtiyaç duyulur.

Al Sat indikatörü nedir?

Pek çok indikatör al-sat işlemleri doğrultusunda faaliyet gösterir. Al-sat indikatörleri kullanılarak trendi yakalama olanağı sağlanabilir. Bununla birlikte borsada yardımcı olarak kullanılan indikatörler de yer almaktadır. Piyasadaki hareketliliklerin oluşması adına günlük al sat indikatörlerinin önemli bir yeri vardır. Al sat indikatörü için şu indikatörler kullanılabilir:

RSI (Göreceli Güç Endeksi)

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsaması/Sapması)

MA (Hareketli Ortalama)

Borsada indikatör ne işe yarar?

Piyasada al ya da sat işlemleri hakkında yatırımcılara fikir veren bir araç olarak karşımıza çıkan indikatörler, özellikle borsa piyasasında işlemde bulunanlara yön verme ve onlara uygun şekilde alım ve satımda bulunma olanağı sağlar. Piyasanın mevcut durumu da incelenerek eldeki veriler üzerinden borsada yön tahmininde bulunmaya yardımcı olmaktadır. Teknik olarak yapılan analizler ile beraber kullanılan indikatörler sadece o güne ait olan piyasayı değil de yatırımcı için faydalı olabilecek gelecekteki piyasa durumu hakkında da şirketlerin ve firmaların fikir edinmesinde önemli bir rol oynar.

Genel itibarıyla indikatörler, geçmişte elde edilen veriler göz önünde bulundurularak gelecek hakkında öngörüde bulunmaya yaramaktadır. Bu da daha iyi bir alım ve satım işleminin gerçekleşmesini sağlamaktadır. İndikatörler yalnız başlarına değil bir destekleyici olarak kullanıldıklarında daha doğru bir sonuca ulaşma ihtimali daha fazladır.



