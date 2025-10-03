FİNANS

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu
Ezgi Sivritepe

İş Bankası (C) (ISCTR) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihindeki performansı yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından izleniyor. Hisse, gün 14,55 TL'den açılış yaptı. Günün en yüksek seviyesi ise 14,58 TL olarak kaydedildi. Ancak, gün içinde artan satış baskısı ile 13,83 TL ile en düşük seviyesine geriledi. Şu an itibarıyla hisse 13,95 TL'den işlem görmekte.

Son beş günün kapanış fiyatları şu şekilde. 2 Ekim 2025'te 13,95 TL, 1 Ekim 2025'te 13,95 TL, 30 Eylül 2025'te 14,54 TL, 29 Eylül 2025'te 14,15 TL ve 26 Eylül 2025'te 14,11 TL seviyeleri kaydedildi. Bu veriler, hissenin son günlerde yatay bir seyir izlediğini gösteriyor. Hisse, 14 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Önceki gün kapanış fiyatı 14,54 TL'ye göre, 3 Ekim 2025'teki kapanış fiyatı 13,95 TL'dir. Bu yaklaşık %4,1'lik bir düşüşü işaret ediyor. Düşüş, yatırımcıların kısa vadeli kar realizasyonları veya piyasa belirsizliklerinden kaynaklanmış olabilir.

Destek seviyeleri 13,80 TL civarındadır. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 13,50 TL ve 13,00 TL bir sonraki destek noktaları olacaktır. Direnç seviyeleri ise 14,00 TL ve 14,50 TL olarak izlenmektedir.

Gün sonuna kadar hisse fiyatının 13,80 TL’nin üzerinde kalması durumunda, 14,00 TL seviyesine doğru bir toparlanma mümkün. Ancak, 13,80 TL'nin altına inilmesi halinde satış baskısının artması beklenmektedir. Daha düşük seviyelerin test edilmesi de olasıdır.

Önümüzdeki günlerde İş Bankası (C) hissesinin performansı, genel piyasa koşullarına bağlıdır. Bankacılık sektöründeki gelişmeler ve makroekonomik veriler de etkili olacaktır. Yatırımcıların bu faktörleri dikkate alarak karar vermesi önemlidir. Doğru risk yönetimi yapmak da aynı şekilde önem arz etmektedir.

