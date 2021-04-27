İş insanı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu, 29 milyon dolar dolandırıldı: 6 gözaltı

İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait GKFX Financial Services Limited Şirketi'nin Maslak'ta bulunan ofisinde üst düzey yönetici olarak görev yapan şüphelilerin, şirket müşterilerinin paralarını zimmetine geçirdikleri iddia edildi. İhbar üzerine harekete geçen ve araştırma yapan polis ekipleri, M.K.Y., B.K., C.Ö., V.S., S.E., ve R.E.'yi gözaltına aldı.
DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin, şirket müşterilerinin nakit paraları ve teminat hesaplarının bir kısmını şirket hesaplarına girmediği, aynı şekilde muhasebe işlerini yapmadığı ve kasadan nakit olarak zimmetlerine geçirdikleri tespit edildi. Şüpheliler V.S. ve C.Ö.'nün müşteki şirketlere bilişim ve teknik destek verirken diğer şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi.
V.S., ve C.Ö.'nün, şirketlerin bilişim sistemlerine ve muhasebe sistemlerine müdahale ederek zimmetlerine yüklü miktarda para geçirdikleri tespit edildi. İkili şüphelinin muhasebe ve bilişim sistemlerine yaptıkları müdahale ve bulundukları pozisyon ile kendilerine olan güven nedeniyle uzun süre bu durumun anlaşılamadığı öğrenildi. Zararın 29 milyon dolar civarında olduğu kaydedilirken gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili olarak şirketten gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bahsi geçen konu 2020 yılında şirketimizle ilişiği kesilen eski çalışanlarla ilgilidir. Dava, şirketimiz tarafından zimmetlerine para geçirdikleri iddiası ile ilişiği kesilen çalışanlar aleyhine 2020 yılında açılmıştır. Şirketimiz şikayetçi taraftır. Soruşturmaya ilişkin yapılan operasyonların şirketimizle hiçbir ilgisi yoktur. Şirketimizin yapmış olduğu suç duyurusuna istinaden, şüpheli şahısların evlerine ve iş yerlerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiştir.
Ayrıca Şirketimizde bir soruşturma yaşanmamış olup Şirketimizde görevli kişilerin olaya karışmaları ile ilgili bir durum da söz konusu değildir.
Bu kişilerin zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen tutarlar hiçbir müşterimizi zarara uğratmamış veya mağdur etmemiştir.
Olay şirketimizin şikâyeti üzerine yargıya intikal etmiştir.
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