FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. İş insanı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu, 29 milyon dolar dolandırıldı: 6 gözaltı

İş insanı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu, 29 milyon dolar dolandırıldı: 6 gözaltı

27.04.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maslak'ta iş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı.

İş insanı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu, 29 milyon dolar dolandırıldı: 6 gözaltı

İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait GKFX Financial Services Limited Şirketi'nin Maslak'ta bulunan ofisinde üst düzey yönetici olarak görev yapan şüphelilerin, şirket müşterilerinin paralarını zimmetine geçirdikleri iddia edildi. İhbar üzerine harekete geçen ve araştırma yapan polis ekipleri, M.K.Y., B.K., C.Ö., V.S., S.E., ve R.E.'yi gözaltına aldı.

ZARAR 29 MİLYON DOLAR

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin, şirket müşterilerinin nakit paraları ve teminat hesaplarının bir kısmını şirket hesaplarına girmediği, aynı şekilde muhasebe işlerini yapmadığı ve kasadan nakit olarak zimmetlerine geçirdikleri tespit edildi. Şüpheliler V.S. ve C.Ö.'nün müşteki şirketlere bilişim ve teknik destek verirken diğer şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi.

V.S., ve C.Ö.'nün, şirketlerin bilişim sistemlerine ve muhasebe sistemlerine müdahale ederek zimmetlerine yüklü miktarda para geçirdikleri tespit edildi. İkili şüphelinin muhasebe ve bilişim sistemlerine yaptıkları müdahale ve bulundukları pozisyon ile kendilerine olan güven nedeniyle uzun süre bu durumun anlaşılamadığı öğrenildi. Zararın 29 milyon dolar civarında olduğu kaydedilirken gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak şirketten gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bahsi geçen konu 2020 yılında şirketimizle ilişiği kesilen eski çalışanlarla ilgilidir. Dava, şirketimiz tarafından zimmetlerine para geçirdikleri iddiası ile ilişiği kesilen çalışanlar aleyhine 2020 yılında açılmıştır. Şirketimiz şikayetçi taraftır. Soruşturmaya ilişkin yapılan operasyonların şirketimizle hiçbir ilgisi yoktur. Şirketimizin yapmış olduğu suç duyurusuna istinaden, şüpheli şahısların evlerine ve iş yerlerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiştir.
Ayrıca Şirketimizde bir soruşturma yaşanmamış olup Şirketimizde görevli kişilerin olaya karışmaları ile ilgili bir durum da söz konusu değildir.
Bu kişilerin zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen tutarlar hiçbir müşterimizi zarara uğratmamış veya mağdur etmemiştir.

Olay şirketimizin şikâyeti üzerine yargıya intikal etmiştir.

Tam kapanmada esnafa; gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecekTam kapanmada esnafa; gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Küresel piyasalar Fed'i bekliyorKüresel piyasalar Fed'i bekliyor
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tadında bırakıp yurtdışına çıkamamışlar. Yazık olmuş. Şirkete ne demeli ? Nakit cash paranı sisteme banka gibi dekontla sokmadan bu adamlar nasıl ele geçirir de sen bu açığı fark etmezsin ? Demek ki şirkette yasa dışı işlemler yaptığı için kayıtlar olması gerektiği gibi değilmiş. Bunu bilen yöneticilerde zaten usulsüzlük var diyerek cesaretlenip onlarda usulsüz çalma yapmış. Mali polisin şirketede denetim yapması şart. Tek taraflı değil bu iş.

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Koronavirüs geçiren erkekler için büyük tehlike

Koronavirüs geçiren erkekler için büyük tehlike

Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı kira zammı belli oldu!

Mayıs ayı kira zammı belli oldu!

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma etkisi! İşte fiyat beklentisi

Tam kapanma etkisi! İşte fiyat beklentisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.