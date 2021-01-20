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Jack Ma ortaya çıktı, Alibaba'nın hisseleri fırladı

BORSA HABERLERİ  | 20.01.2021 11:11 | Son Güncelleme

Çinli milyarder iş adamı Jack Ma'nın iki ay sonra video konferansla ortaya çıkması heyecan yarattı. Ma'nın görüntülerinin ardından Alibaba'nın hisseleri yüzde 8.7 değer kazandı.

Jack Ma ortaya çıktı, Alibaba'nın hisseleri fırladı

E-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, aylar süren sessizliği sonunda bozdu. Yaklaşık iki aydır kamuoyu önünde ya da medyada yer almayan 56 yaşındaki iş adamının nerede olduğu merak konusuydu.

Çinli milyarder atlar sonra kırsal kesimdeki öğretmenlerle ilgili online bir konferansa katıldı.

Financial Times’ın haberine göre Ma’nın görüntülerinin yayınlanmasının ardından, Alibaba’nın Hong Kong borsasındaki hisselerinin değeri yüzde 8.7 yükseldi.

Jack Ma, sahibi olduğu Ant Group’un halka arzının engellenmesi ve Alibaba’ya yönelik soruşturmalar nedeniyle gözden kaybolmuştu. Ma, Afrikalı girişimcileri konu alan televizyon programının çekimlerine de katılmamıştı.

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