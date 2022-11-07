FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Kaldıraçlı işlem nedir? Kaldıraçlı işlem nasıl yapılır?

Kaldıraçlı işlem nedir? Kaldıraçlı işlem nasıl yapılır?

12.10.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaldıraçlı işlemler, borsada yatırım yapmaya yeni başlayanlar tarafından sıklıkla duyulur. Daha fazla kar elde etmek için profesyonellerin tercih ettiği bu yöntemle işlem hacmini artırmak mümkündür. Borsada yüksek risk içeren ve daha fazla kar elde etme olasılığı bulunan kaldıraçlı işlem nasıl yapılır?

Kaldıraçlı işlem nedir? Kaldıraçlı işlem nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Kaldıraçlı İşlem Nedir?
  • Yüksek Kaldıraçlı İşlem Ne Demek?
  • Kaldıraçlı İşlem Nasıl Yapılır?

Finans piyasalarında sıklıkla ismi geçen kaldıraçlı işlem bir tür yatırım stratejisidir. Kaldıraçlı işlemler hem Forex piyasasında hem de kripto para borsalarında yapılabilmektedir. Kaldıraçlı işlemin esas amacı getiri sağlayacak olan yatırım aracının getiri oranını artırmaktır. Yatırım konusunda deneyim isteyen ve yüksek risk barındırmasıyla ön plana çıkan kaldıraçlı işlem nedir?

Kaldıraçlı İşlem Nedir?

Kaldıraçlı işlem, borsada az miktardaki sermaye ile daha fazla kar elde etmek için işlem hacmini artırmaya yarayan bir stratejidir. Kaldıraçlı işlemde yatırımcının kullandığı kaldıraç oranına göre sermayesi katlanmaktadır. Örneğin 3X kaldıraç kullanarak 10.000 TL ile işlem açıldığında işlem sanki 30.000 TL ile yapılmış gibi açılır. Yatırımcı bu şekilde elinde olan para ile yüksek hacimli işlemler yaparak karını artırmaktadır. Ancak kaldıraçlı işlemin avantajlarının yanında büyük tehlikeleri de vardır. Kaldıraçlı işlemler yatırımcının beklediği gibi kar elde etmediğinde, zarara uğradığında yatırımcı işleme koyduğu kaldıraç oranında zarar eder.

Kaldıraçlı işlemler Forex piyasasında veya kripto para piyasasında kullanılabilir. Kripto para borsasının çok hızlı ve büyük iniş çıkışlara sahip olması bu borsalardaki kaldıraçlı işlemlerin de hızlı ve büyük kar-zarar getirdiği anlamına gelir. Bu nedenle kripto para borsalarında kaldıraçlı işlem yapmak daha hızlı ve yüksek kar getirebileceği gibi daha fazla zarar getirme tehlikesini de barındırır.

Finansal Kaldıraç Nedir?

Finansal kaldıraç, şirketlerin faaliyetlerini sürdürmek ve net karlarını artırmak için ne kadar borç kullanabileceğini gösteren bir terimdir. Finansal kaldıraç, şirketlerin faaliyet karındaki değişimin hisse başına ne kadar etki ettiğini göstermektedir. Finansal kaldıraç etkisi, ölçmek için finansal kaldıraç derecesi terimiyle ifade edilir ve DFL olarak kısaltılır.

Şirketlerin finansal kaldıraç derecesi, toplam borçlarının toplam varlıklarına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Bir şirketin borçları ve giderleri ne kadar fazlaysa o kadar yüksek finansal kaldıracı var demektir. Şirketlerin finansal kaldıraç derecesinin yüksek olması o kadar çok borç altına girebileceklerini ve dolayısıyla finansal anlamda risk taşıdıklarını gösterir. Şirketlerin finansal derecesinin yüksek olması, herhangi bir nakit akışı sıkıntısında şirketin iflas edebileceğinin bir göstergesidir.

Yüksek Kaldıraçlı İşlem Ne Demek?

Kaldıraçlı işlemler Forex piyasalarında oranlarla ifade edilmektedir. 100:1, 50:1, 10:1 gibi oranlar, yatırımcının işlem yapmak istediği tutarın ne kadar oranında sermaye vermesi gerektiğini belirler. Kaldıraçlı işlem örnekleri vermek gerekirse 10:1 kaldıracında yatırımcının 10.000 dolarlık işlem yaptığını ve bu işlemden %10 kar kazandığını varsayalım. İşlemden gelen 1.000 dolarlık kar, kaldıraç nedeniyle 10.000 dolar olur. Yüksek kaldıraçlı işlemler bu oranların büyük olması anlamına gelir. Örneğin 50:1 gibi bir kaldıraç yüksek kaldıraçtır çünkü sermayenin 50 katı kadar bir işleme olanak verir.

Kaldıraçlı işlem kullanmaya yeni başlayan yatırımcılara kaldıraç oranını düşük tutmaları tavsiye edilir. Kaldıraç oranı ne kadar az olursa potansiyel zarar da o kadar az olacaktır ve böylece yatırımcı az zararla deneyim kazanma imkanı bulacaktır. Piyasaya yeni giren yatırımcıya ise kaldıraçlı işlem yapması önerilmez.

Kaldıraçlı İşlem Nasıl Yapılır?

Kaldıraçlı işlemler Forex piyasalarında veya kripto para borsalarında yapılmaktadır. Kaldıraçlı işlem yapmak için öncelikle bu borsalara kayıt olmak gereklidir. Borsalara kayıt olduktan sonra işleme başlamak için borsa cüzdanına para yüklenmelidir. Borsaların kaldıraçlı işlem yapmak için arayüzleri vardır. Bu arayüzlerde kaldıraç araçları yer alır. Her borsa için bu arayüz ve araçlar farklı şekillendirilmiş olabilir. Kaldıraçlı işlemlere başlamadan önce seçilen borsanın tanınması gereklidir.

Kaldıraçlı işlemleri yaparken en önemli nokta pozisyonun belirlenmesidir. İşlem pozisyonunun belirlenmesi çeşitli analizler ve grafik okumaları gerektirmektedir. Pozisyon belirlendikten sonra ne kadar miktar ile alım-satım yapılacağı ve kaldıraç miktarı seçilir. Bu araçlarda seçim yapıldıktan sonra işlem başlatılır. Kaldıraçlı işlemlerde araçlarının yanlış kullanılmasını önlemek için borsaların çoğu kaldıraç kullanımı ile ilgili bilgilendirme metinleri içermektedir. Yatırımcıların kaldıraçlı işleme başlamadan önce iyi bir araştırma yapıp kendilerini test etmeleri daha doğru olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 isme borsada işlem yasağı getirildi!18 isme borsada işlem yasağı getirildi!
Kırklareli'nde büyük sevinç: Beyaz petrolü keşfettik Kırklareli'nde büyük sevinç: Beyaz petrolü keşfettik
Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyorMerakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
yatırım borsa finans

En Çok Okunan Haberler

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı!

İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı!

Beklenen gün geldi! Canlı yayında açıklanacak

Beklenen gün geldi! Canlı yayında açıklanacak

Kırklareli'nde büyük sevinç: Beyaz petrolü keşfettik

Kırklareli'nde büyük sevinç: Beyaz petrolü keşfettik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.