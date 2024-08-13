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Kara Pazartesi geçti ama Borsa İstanbul etkisinden çıkamadı

MynetX MynetX
13.08.2024 17:09
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5 Ağustos günü Japonya Merkez Bankası'nın faiz politikasında değişiklik yapması sonucu küresel bazda varlık satışları tetiklenerek borsa dünyasında "Kara Pazartesi" yaşanmıştı. Merkez üssü Japonya'da hisseler zararlarını kapatmaya başlamışken; Borsa İstanbul hala toparlanmaya çalışıyor.

Kara Pazartesi geçti ama Borsa İstanbul etkisinden çıkamadı

ABD ekonomisinde resesyon endişesi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz politikasında değişikliğe gitmesi sonucu carry-trade pozisyonu kapatılmaya başlamıştı. Japonya'da yaşanan bu karışıklık sonucu 5 Ağustos günü tarihe "Kara Pazartesi" olarak geçti.

Borsa İstanbul 5 Ağustos günü iki kere devre kesmişti. Dünyanın etkilendiği kaosun üzerinden 1 hafta geçmiş olmasına rağmen BIST 100 toparlanamadı. Japonya'nın hisseleri bugün zararlarını kapatmaya başlamışken; BIST 100 endeksi 1 haftanın ardından yüzde 6 kayıp halinde.

EN ÇOK BORSA İSTANBUL ETKİLENDİ

CNBC-e’den Barış Erkaya haberine göre, hisse senedi piyasaları çökerken, sarsıntının merkez üssü olan Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 13 oranında kayıp yaşamış, carry trade pozisyonunu kapatmak isteyenlerin karşılaştığı likidite açığı da hisse senedi ve emtia fiyatlarını etkileyerek küresel varlıklarda sert düşüşleri tetiklemişti.

5 Ağustos sarsıntısından bir gün önceki kapanışlarla dünkü kapanışlar kıyaslandığında “Kara Pazartesi” en çok Borsa İstanbul’u etkilediği görüldü.

Japon Nikkei endeksine dahil hisseler dün itibarıyla kayıplarını tamamen geri alırken BIST 100 endeksindeki kayıp dünkü (12 Ağustos 2024) kapanış itibariyle yüzde 6,16'ya ulaştı.

POZİTİF BORSALAR DA VAR

4-12 Ağustos aralığında küresel bazda kayıplarda Borsa İstanbul'u Güney Kıbrıs Borsası yüzde 4,93 ile izlerken, ardından en yüksek kayıplar yüzde 4,5 ile NASDAQ Singapur Endeksi’nde, yüzde 3,4 ile NASDAQ Emerging Europe Endeksi’nde, yüzde 2,98 ile Filistin Borsası’nda ve yüzde 2,89 ile Gana Borsası’nda görüldü.

Aynı tarihlerde pozitif ayrışan borsalar da oldu. İlk sırada yüzde 13,44 oranında değer kazanan Bangladeş Borsası gelirken, yüzde 10,85 ile Arjantin Borsası, yüzde 6,69 ile NASDAQ Latin Amerika Endeksi, yüzde 4,22 ile Mısır Borsası ve yüzde 4,18 ile Brezilya Borsası onları izledi.

CARRY TRADE NEDİR?

Yatırımcının düşük faiz oranına sahip para birimini borç alıp; bu parayı daha yüksek faize oranına sahip para birimine yatırarak aradaki farktan kazanç sağlamasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Japonya borsa abd piyasa
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