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KARDEMIR (KRDMD) 02 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

KARDEMIR (KRDMD), 02 Temmuz Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 01 Temmuz Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 39,58 TL kapanış, %-0,55 değişim ve 5,03 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

KARDEMIR (KRDMD) 02 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 1,10%
AKSEN 0,31%
ALARK -2,23%
AEFES -0,86%
ASELS 7,61%
ASTOR 0,18%
BTCIM 1,00%
BIMAS -0,21%
BRSAN -0,80%
CANTE -2,92%
CIMSA 1,27%
CCOLA -1,32%
DSTKF 3,52%
ECILC 0,00%
EFOR 0,34%
EKGYO 3,09%
ENKAI 3,37%
EREGL -0,10%
FROTO 0,77%
GARAN 0,36%
GUBRF 0,90%
GLRMK -1,69%
HEKTS -1,82%
ISCTR 0,81%
KRDMD -0,55%
KTLEV 0,86%
KCHOL 0,78%
KUYAS 0,55%
MIATK 0,76%
MGROS -1,57%
OYAKC 1,66%
PASEU -8,90%
PGSUS 0,86%
PETKM -0,58%
SAHOL 0,62%
SASA -0,82%
SISE 1,26%
HALKB 2,93%
TAVHL 1,24%
TOASO -0,97%
TRMET 2,52%
TUPRS 3,87%
TRALT 2,75%
THYAO 0,77%
TTKOM -1,22%
TCELL 1,21%
TURSG -1,94%
ULKER 0,20%
VAKBN 1,71%
YKBNK 1,15%
Devrim Karadağ

KARDEMIR (KRDMD) hissesi 01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde güne 39,56 TL’den başladı. Seans içinde 40,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 38,72 TL görüldü ve günü 39,58 TL’den kapattı.
KARDEMIR (KRDMD) hissesi için 01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,55 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,03 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 126,71 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 39,58 TL, 39,80 TL, 40,12 TL, 40,56 TL, 39,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 39,40 TL – 40,56 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KARDEMIR (KRDMD) hissesinin 01 Temmuz Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 39,83 TL, 52 günlük ortalama 39,54 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 38,67 TL ve 38,33 TL destek, 39,67 TL ve 40,33 TL direnç noktalarıdır.

KARDEMIR (KRDMD) 02 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

KARDEMIR (KRDMD) 02 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
328.5
19.674.886.110,25
% 0.77
18:10
ASELS
371.25
18.555.446.305,00
% 7.61
18:10
AKBNK
77.85
10.707.398.664,45
% 1.1
18:10
YKBNK
40.6
7.995.367.493,02
% 1.15
18:10
ISCTR
14.93
7.744.037.881,90
% 0.81
18:10
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