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KARDEMIR (KRDMD) 21 Ağustos Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

KARDEMIR (KRDMD), 21 Ağustos Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 20 Ağustos Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 45,00 TL kapanış, %-1,70 değişim ve 2,45 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

KARDEMIR (KRDMD) 21 Ağustos Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -1,56%
AKSEN -4,21%
ALARK -4,77%
AEFES -1,34%
ASELS -0,19%
ASTOR -1,28%
BTCIM -0,62%
BIMAS -1,32%
BRSAN 2,21%
CANTE -1,63%
CIMSA -1,01%
CCOLA -0,85%
DSTKF 0,48%
ECILC -0,52%
EFOR -3,27%
EKGYO -0,57%
ENKAI -0,30%
EREGL 0,90%
FROTO 0,32%
GARAN -2,05%
GUBRF -1,91%
GLRMK -1,38%
HEKTS 0,00%
ISCTR -1,20%
KRDMD -1,70%
KTLEV 5,08%
KCHOL 1,58%
KUYAS 0,64%
MIATK -1,94%
MGROS -1,83%
OYAKC 1,19%
PASEU 8,76%
PGSUS -0,33%
PETKM 2,49%
SAHOL -0,22%
SASA 0,00%
SISE 2,99%
HALKB -0,87%
TAVHL -1,60%
TOASO 0,37%
TRMET 1,07%
TUPRS -0,06%
TRALT 1,88%
THYAO 0,00%
TTKOM -0,46%
TCELL -1,15%
TURSG -0,32%
ULKER -5,06%
VAKBN -3,10%
YKBNK -2,30%
Devrim Karadağ

KARDEMIR (KRDMD) hissesi 20 Ağustos Perşembe 2026 tarihinde güne 46,02 TL’den başladı. Seans içinde 46,88 TL seviyesine yükseldi, en düşük 44,20 TL görüldü ve günü 45,00 TL’den kapattı.
KARDEMIR (KRDMD) hissesi için 20 Ağustos Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,70 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,45 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 54,05 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 45,00 TL, 45,78 TL, 44,00 TL, 45,62 TL, 41,48 TL oldu. Bu dönemde fiyat 41,48 TL – 45,78 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KARDEMIR (KRDMD) hissesinin 20 Ağustos Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 42,07 TL, 52 günlük ortalama 40,91 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 42,33 TL ve 39,67 TL destek, 46,33 TL ve 47,67 TL direnç noktalarıdır.

KARDEMIR (KRDMD) 21 Ağustos Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

KARDEMIR (KRDMD) 21 Ağustos Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
395.25
11.607.846.470,00
% -0.06
18:10
THYAO
301.25
11.210.013.781,50
% 0
18:10
ASELS
402.25
10.767.968.073,00
% -0.19
18:10
AKBNK
69.2
9.374.382.616,35
% -1.56
18:10
EREGL
38.1
9.372.509.513,82
% 0.9
18:10
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