Kervan Gıda halka arz 2. gün.. Kervan Gıda halka arz son gün ne zaman? Halka arz ne demek, nasıl olur?

26 Kasım tarihi itibari ile halka arzı yapılan Kervan Gıda'nın başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştı. Koronavirüs salgınından dolayı gıda hisselerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, Kervan Gıda hissesinin Borsa İstanbul'da ne kadardan satışa çıkacağını araştırıyor. Kervan Gıda halka arz ne zaman araştıran yatırımcılar, Kervan Gıda hisse ne kadar olacak merakla bekliyor. 26 Kasım'da başlayan talep toplama sürecine şu an devam ediliyor. Kervan Gıda’nın halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandıktan sonra İşte Oyak Yatırım üzerinden halka arzın gerçekleşmesi vatandaşları zor durumda bıraktı. Kervan Gıda hakkında son gelişmeler... KATILMA ZORLUĞU YAŞANIYOR Kervan Gıda'nın Oyak Yatırım aracılığı ile gerçekleştirdiği halka arz işlemi için bankanın şubesine giderek hesap açtırmak ya da sözleşme imzalamak zorunda kalan yatırımcılar, bankanın şube sayının az olmasından dolayı sıkıntı yaşıyor. Kervan Gıda halka arz ne zaman bitecek araştıran vatandaşlar araştırma yapıyor. Kervan Gıda halka arzı talep toplama süreci bugün sona erecek.

HALKA ARZ NEDİR? Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar. KERVAN GIDA HALKA ARZ HİSSE DAĞILIMI NE KADAR OLACAK? Borsaya yeni katılan yatırımcıların en çok merak ettiği Kervan Gıda hisse dağılımı ne kadar olacak sorusu oldu. Kervan Gıda'da diğer halka arz sürecini başlatan şirketler gibi, yatırımcılardan gelen talepleri 26 ve 27 Kasım tarihleri arasında toplayacak. Bu sürecin ardından taleplere göre sayıya bölünerek, eşit şekilde hisse dağılımı yapılacak. Örnek olarak açıklamak gerekirse, Kervan Gıda'dan 1000 lot hisse talep eden bir yatırımcı alış emrini 1000 lot olarak vermiştir. Kervan Gıda şirketi eğer talep başı hisseyi 200 lot olacak şekilde dağıtırsa, 1000 lot talebi olan kişi sadece 200 lot alacaktır.

KREVAN GIDA HİSSESİ NE KADAR OLACAK? Yatırımcılar Kervan Gıda hisse fiyatı ne kadar olacak araştırması yaparken, şirket pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak paylaştı. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. Halka arz sürecinde ise kuruma OYAK Yatırım'dan 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık edecek. Edinilen bilgiye göre, Kervan Gıda halka arzını mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL’ye artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon TL satışı planlanmaktadır. KERVAN GIDA'NIN ŞİRKET YATIRIMLARI NEDİR? 26 ve 27 Kasım tarihlerinde Kervan Gıda'ya yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, Kervan Gıda'nın yatırımlarını da araştırmaya başladı. Kervan Gıda ihracatlarıyla karşımıza çıkan ve yumuşak şeker üretimi yapan büyük bir gıda şirketi. Hali hazırda 85 ülkeye ihracat yapan ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya’da şirketleri bulunan şirketin halka arzdan elde edeceği kazancı yine büyüme odaklı değerlendireceğini anlatan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, markaları Bebeto’nun ABD ve Avrupa pazarında önemli bir noktaya geldiğine dikkat çekiyor.

"PAYLAŞIM ÜRÜNLERLE KALMASIN" Şirketin hedeflerine değinen Burhan Başar, “Ürettiğimiz ürünlerle her gün her yaştan 2 milyonu aşkın kişiyle mutluluk paylaşıyoruz. İstedik ki bu paylaşım sadece ürünlerimizle sınırlı kalmasın. İstikrarlı bir büyümeye sahibiz. 2 bin 100 kişiyi aşkın ekibimizle güçlü bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Büyüme hikayemize halkımızı da davet etmenin uygun olduğunu düşündük. Ve halka arz kararı aldık’’ dedi. Şirketlerinin halktan doğmuş, tüketicisini iyi analiz eden, onun beklenti ve isteklerini anlayan bir marka olduğunu anlatan Başar, “Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek hedefindeyiz. Halka arz gelirleri ile işimize yatırım yaparak hep birlikte büyümek en büyük arzumuz. Hali hazırda dünyada en çok çeşit yumuşak şeker üreten firmayız. Globalde tonaj olarak sekizinci sıradayız. Ve her yıl büyüyerek devam ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılında dünyadaki en büyük beş yumuşak şeker üreticisi arasına girmek. Türkiye’de ise Bebeto markası ile pazar lideri olmak” şeklinde konuştu.

KERVAN GIDA YENİ YATIRIMLAR YAPACAK! “Halka arz sonrası sağlayacağımız kaynağın büyük bir bölümüyle yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlara imza atacağız” diyen Başar, “Şirketimizin sağlayacağı kaynağın üç ana başlıkta değerlendirilmesini planlıyoruz. İlk olarak Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalında Bebeto markasının konumunu güçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda potansiyel satın alma işlemlerine ilişkin bir yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzaladık ve hedef firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İkinci adımımız ise devam etmekte olan hat yatırımlarımızın ve yeni fabrika binası alımlarının finanse edilmesi olacak. Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar’da olmak üzere toplam 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip 3 üretim tesisimizi daha da büyütmek istiyoruz. Yatırımını yapmakta olduğumuz iki yeni üretim hattı ile 2020 yılı sonunda 72 bin 300 tonluk üretim hacmine ulaşacağız. Üretim için yapılan yatırımların yanı sıra lojistik ile ilgili yeni yatırımlarımız da tamamlanmak üzere” dedi.