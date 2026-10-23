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Araç sahipleri dikkat: Bir depoda 1.025 lira fark ediyor

Benzin fiyatlarına bu hafta peş peşe yapılan iki ayrı indirimin ardından, motorin ile benzin arasındaki fiyat farkı rekor seviyeye ulaştı. İstanbul'da iki yakıt arasındaki fark litre başına 20,50 liraya ulaştı. Aynı miktarda yakıt alan sürücüler arasında 50 litrelik depoda 1.025 lira fark oluştu.

Araç sahipleri dikkat: Bir depoda 1.025 lira fark ediyor
Cansu Çamcı

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına gelen indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarına hafta içinde peş peşe indirim geldi. 20 ve 22 Ekim tarihlerinde benzinin litre fiyatına toplamda 7,60 TL indirim yansıtıldı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

LİTRE FİYAT FARKI 20,50 LİRAYA YÜKSELDİ

Yapılan indirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 76,30 TL'ye gerilerken, motorin 96,80 TL seviyesini korudu.

Böylece iki akaryakıt türü arasındaki litre fiyatı farkı 20,50 liraya yükseldi.

BENZİNE İKİ İNDİRİM GELDİ, MOTORİN FİYATI DEĞİŞMEDİ

Benzin fiyatına 20 Ekim'de yaklaşık 4,30 lira, 22 Ekim'de ise 3,30 lira indirim uygulandı. İki düzenleme sonucunda litre fiyatındaki toplam düşüş 7,60 liraya ulaştı. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi yaklaşık 83,90 liradan 76,30 liraya geriledi.

Araç sahipleri dikkat: Bir depoda 1.025 lira fark ediyor 1

Motorinde ise aynı dönemde yeni bir fiyat indirimi gerçekleşmedi. İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 96,80 lira seviyesinde bulunurken benzin ile arasındaki fark 20,50 liraya çıktı. İstanbul Anadolu Yakası'nda da iki yakıt türü arasında yaklaşık 20,50 liralık fark oluştu.

AYNI MİKTARDAKİ YAKITTA 1.025 LİRA FARK

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki litre fiyatları üzerinden hesaplandığında 50 litre benzin alan bir sürücü yaklaşık 3.815 lira ödüyor. Aynı miktarda motorin alan sürücünün ödemesi ise 4.840 liraya ulaşıyor. Böylece eşit miktarda yakıt alımında iki ürün arasında 1.025 liralık fark ortaya çıkıyor.

Araç sahipleri dikkat: Bir depoda 1.025 lira fark ediyor 2

Benzine gelen iki indirimin toplam etkisi de depo maliyetine yansıdı. Litre başına 7,60 liralık düşüş, 50 litrelik benzin alımında önceki fiyatlara göre 380 liralık tasarruf sağlıyor. Ancak motorin fiyatındaki değişimsizlik nedeniyle dizel araç sahipleri aynı dönemde benzer bir fiyat avantajı elde edemedi.

Fiyat farkı, daha yüksek miktarda akaryakıt tüketen araçlarda nominal olarak büyüyor. İstanbul'daki fiyatlarla 60 litre benzin 4.578 liraya, aynı miktarda motorin ise 5.808 liraya mal oluyor. Böylece 60 litrelik yakıt alımında iki ürün arasındaki fark 1.230 liraya yükseliyor.

Benzine gelen son iki indirim, 50 litrelik bir depoda sürücülere toplam 380 TL'lik bir tasarruf sağlarken, dizel araç sahipleri bu avantajdan yararlanamadı.

TİCARİ ARAÇLAR BASKI ALTINDA

Litre fiyatındaki 20 liralık fark, benzinli araç kullanıcılarının maliyetini düşürse de yük, yolcu ve lojistik taşımacılığının ana girdisi olan motorinin yüksek seyretmesi nakliye maliyetleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Araç sahipleri dikkat: Bir depoda 1.025 lira fark ediyor 3

Uzmanlar; ham petrol fiyatı düşse dahi Akdeniz ürün piyasasındaki rafine benzin ve motorin işlenme maliyetleri ile küresel talep dengelerinin farklılaşabileceğini, bu nedenle iki ürünün pompa fiyatının aynı yönde hareket etmek zorunda olmadığını ifade ediyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.73
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.26
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
99.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin
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